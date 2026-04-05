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Aida Victoria Merlano fue captada en comprometedor video con misterioso hombre: ¿nuevo romance?

Aida Victoria Merlano nuevamente dio de qué hablar en redes al mostrarse junto a un hombre que generó sospechas en los internautas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Aida Victoria Merlano en el programa de Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano fue captada con misterioso hombre en Medellín. Foto | Canal RCN.

Aida Victoria Merlano, quien constantemente acapara la atención en redes sociales, nuevamente dio de qué hablar entre los internautas tras ser captada junto a un misterioso hombre en la ciudad de Medellín.

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¿Aida Victoria Merlano confirmó nuevo romance? Video causó revuelo en redes

En medio del interés que genera la vida personal y sentimental de la reconocida creadora de contenido, en plataformas empezó a circular video que rápidamente se convirtió en tendencia y no pasó desapercibido, pues todo parece indicar que la joven se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

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En el comentado clip, se puede apreciar a la influenciadora junto a un hombre compartiendo en lo que parece ser un restaurante, mientras ella se le acerca casi como si estuviera dándole un beso. Además, durante la grabación, se le ve bastante sonriente y muy complacida por la compañía que tiene.

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¿Aida Victoria Merlano tiene un nuevo amor?

Además de esta primera escena de los primeros segundos del video, más adelante fue captada nuevamente pero en esta oportunidad de pie con la misma persona, y aunque no ocurre mayor cosa, su cercanía sí llamó la atención.

Como era de esperarse, la publicación del video ha sido motivo de todo tipo de comentarios entre los seguidores de Merlano, quienes no se han guardado nada respecto y han dicho lo que piensan sin filtro.

"Se ve bueno…ella no come nada malo", "¿Otro? yo llevo años sola, cuando uno tiene hijos no se puede estar del tingo al tango, ahora salen las atacadas", "En estos dias esperamos video de 30 minutos de superación", "Jajaja y según y que practicando el celibato, menos mal nunca le creí", escribieron los internautas.

¿Qué pasó entre el Agropecuario y Aida Victoria Merlano?

Cabe señalar que, la última relación pública y oficial que tuvo Aida Victoria fue con Juan David Tejada, quien se convirtió en el padre de su hijo Emiliano y con quien sostuvo un noviazgo por varios meses.

Sin embargo, luego de que su relación llegará a su fin, la creadora digital dio a conocer que su ruptura no se dio en los mejores términos, revelación que dio luego de haber dado a luz a su primer hijo.

Hoy en día, 'El Agropecuario' y Merlano, están enfocados en cada uno de sus proyectos personales, y aunque en su momento ambos se lanzaron serias acusaciones en contra, hoy en día parece ser que este conflicto quedó en el pasado.

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