Aida Victoria celebra los dos meses de su hijo con un tierno video: “Llegaste a resetearme la vida”

Aida Victoria Merlano celebró los dos meses de Emiliano compartiendo un tierno momento con sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano celebra los dos meses de su bebé
Dos meses de alegría: Aida Victoria Merlano presume a su pequeño en redes. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano compartió con sus millones de seguidores en redes sociales un tierno video celebrando los dos meses de vida de su hijo Emiliano.

¿Cómo fue la celebración de Emiliano tras cumplir dos meses, hijo de Aida Victoria Merlano?

La barranquillera, a través de las historias de su cuenta personal de Instagram, compartió un corto video en el que le canta al bebé la canción “Bebe Dame” de Fuerza Regida y Grupo Frontera.

Mientras Emiliano está acostado, ella juega con sus pequeñas manos y le canta esta canción de música regional mexicana, que salió hace algunos años y lo acompañó con un tierno mensaje:

“Hace dos meses llegaste a resetearme la vida”, escribió Aida Victoria Merlano.

Emiliano nació el 29 de julio y es fruto del amor entre Juan David Tejada y la influencer barranquillera, relación que inició poco tiempo después de que ella terminara con el youtuber Westcol.

¿Cómo fue la relación entre Aida Victoria y Juan David Tejada?

Aida Victoria comenzó su vínculo con ‘El Agropecuario’ a finales de 2024, su noviazgo se hizo público cuando fueron vistos juntos en un viaje por Europa, lo que desató varios rumores en redes sociales que ambos terminaron confirmando.

Durante su tiempo juntos, Aida Victoria destacó que Tejada, a quien describió como un hombre que la hacía brillar, jugó un papel fundamental en fortalecer su confianza y seguridad personal.

En marzo de 2025, la pareja anunció que esperaba un bebé y reveló, además, que se habían comprometido en una ceremonia privada.

Hace unos días confirmaron que su relación llegó a su fin cuando Emiliano tenía solo tres días de nacido. Después de varios días de rumores, ‘El Agropecuario’ fue quien emitió el comunicado de la ruptura.

Aunque se rumoraba una posible infidelidad por parte del empresario, él mismo aclaró que la relación no terminó por una tercera persona.

Expresó que “no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos” y dejó claro que siempre estará presente para su pequeño hijo, Emiliano, mostrando su respeto y admiración por Aida Victoria Merlano.

