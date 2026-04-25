Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Actriz de Lady, la vendedora de rosas recordó desgarradora escena de la producción | VIDEO

Actriz de Lady, la vendedora de rosas revivió uno de los momentos más duros que vivió durante el rodaje de la producción.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Actriz de “Lady, la vendedora de rosas” revive escena que la marcó profundamente
Actriz de “Lady, la vendedora de rosas” revive escena que la marcó profundamente. (Foto Canal RCN).

Michell Orozco, una de las protagonistas de lady, la vendedora de rosas revivió recientemente uno de los momentos más duros que vivió durante el rodaje de la producción del Canal RCN, al recordar una escena que marcó profundamente su experiencia en la telenovela.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la desgarradora escena de Lady, la vendedora de rosas que Michell Orozco revivió?

En redes sociales se ha vuelto tendencia un trend basado en escenarios hipotéticos en los que la memoria de una persona es borrada. Lejos de ser algo negativo, este formato plantea el deseo de volver a vivir por primera vez experiencias o escenas de películas favoritas.

Así fue la desgarradora escena que la actriz de “Lady” volvió a recordar
Así fue la desgarradora escena que la actriz de “Lady” volvió a recordar. (Foto Canal RCN).

A este trend se sumó Michell Orozco, quien interpretó a Lady en su versión infantil en la producción del Canal RCN Lady, la vendedora de rosas. La joven recordó una escena en particular que la marcó profundamente, al punto de describirla como “mi trauma cinematográfico”.

Artículos relacionados

“Cuando me borran la memoria, pero eso significa que me toca volver a ver esta escena por primera vez”, escribió junto a un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que aparece con los ojos llorosos y luego muestra la escena a la que se refiere.

Se trata del momento en el que ‘38’, un personaje que cumple el rol de figura paterna para Lady y su madre Fátima, es atacado por enemigos debido a su pasado criminal, lo que termina con su vida frente a la niña cuando aún era pequeña.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fans de Michell Orozco a la desgarradora escena de Lady, la vendedora de rosas?

La escena, recordada por la actriz como una de las más impactantes de su carrera, siguió generando reacciones entre los seguidores de la producción, quienes revivieron junto a ella el fuerte momento que marcó la historia de Lady, la vendedora de rosas.

“Tremenda escena”, “Mi trauma cinematográfico, 38 tenía mucho para dar”, “Mi novela favorita”, “Te empecé a seguir por laidy la vendedora de rosas, excelente interpretación”, “Diosito déjanos a 38 y llévate a Don Pacho”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Actriz de “Lady, la vendedora de rosas” sorprende al revivir momento clave de la producción
Actriz de “Lady, la vendedora de rosas” sorprende al revivir momento clave de la producción. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mujer haciéndose el autoexamen - Médica con cinta rosa. Lina Tejeiro

Mánager de Lina Tejeiro se quebró al recibir nuevo parte médico tras su diagnóstico de cáncer

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, nuevamente se pronunció para hablar de su estado de salud a pocas semanas de ser diagnosticada con cáncer.

Fanny Lu revela si se hizo procedimientos estéticos tras críticas por su cambio Fanny Lu

Fanny Lu reveló si se realizó procedimientos estéticos en el rostro tras críticas por notable cambio

Fanny Lu aclaró si se ha realizado procedimientos estéticos en el rostro, tras las críticas y comentarios por su notable cambio físico.

Poncho Zuleta le dio un beso a una seguidora en medio de un concierto. Talento nacional

Poncho Zuleta le dio beso en la boca a una seguidora y desata una ola de reacciones

Poncho Zuleta se acercó más de la cuenta a una seguidora y le dio un beso en la boca mientras ella grababa el momento.

Lo más superlike

Christian Nodal compartió una romántica foto con Ángela Aguilar. Christian Nodal

¡Fin de las especulaciones! Christian Nodal reaccionó ante rumores de separación con Ángela Aguilar

Christian Nodal hizo una publicación en redes sociales, desmintiendo una supuesta crisis con su esposa, Ángela Aguilar.

Karina García estuvo tres días en La casa de los famosos Colombia 3. Karina García

Karina García dejó un poderoso mensaje antes de marcharse de La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Muere famosa influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos Influencers

Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento