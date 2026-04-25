Actriz de Lady, la vendedora de rosas recordó desgarradora escena de la producción | VIDEO

Michell Orozco, una de las protagonistas de lady, la vendedora de rosas revivió recientemente uno de los momentos más duros que vivió durante el rodaje de la producción del Canal RCN, al recordar una escena que marcó profundamente su experiencia en la telenovela.

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¿Cuál fue la desgarradora escena de Lady, la vendedora de rosas que Michell Orozco revivió?

En redes sociales se ha vuelto tendencia un trend basado en escenarios hipotéticos en los que la memoria de una persona es borrada. Lejos de ser algo negativo, este formato plantea el deseo de volver a vivir por primera vez experiencias o escenas de películas favoritas.

Así fue la desgarradora escena que la actriz de “Lady” volvió a recordar. (Foto Canal RCN).

A este trend se sumó Michell Orozco, quien interpretó a Lady en su versión infantil en la producción del Canal RCN Lady, la vendedora de rosas. La joven recordó una escena en particular que la marcó profundamente, al punto de describirla como “mi trauma cinematográfico”.

“Cuando me borran la memoria, pero eso significa que me toca volver a ver esta escena por primera vez”, escribió junto a un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que aparece con los ojos llorosos y luego muestra la escena a la que se refiere.

Se trata del momento en el que ‘38’, un personaje que cumple el rol de figura paterna para Lady y su madre Fátima, es atacado por enemigos debido a su pasado criminal, lo que termina con su vida frente a la niña cuando aún era pequeña.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Michell Orozco a la desgarradora escena de Lady, la vendedora de rosas?

La escena, recordada por la actriz como una de las más impactantes de su carrera, siguió generando reacciones entre los seguidores de la producción, quienes revivieron junto a ella el fuerte momento que marcó la historia de Lady, la vendedora de rosas.

“Tremenda escena”, “Mi trauma cinematográfico, 38 tenía mucho para dar”, “Mi novela favorita”, “Te empecé a seguir por laidy la vendedora de rosas, excelente interpretación”, “Diosito déjanos a 38 y llévate a Don Pacho”, fueron algunos de los comentarios en redes.