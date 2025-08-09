Abogados de Isabella Ladera se pronunciaron tras video filtrado con Beéle

Los abogados de la influenciadora Isabella Ladera emitieron un comunicado de prensa luego de que la venezolana decidera tomar acciones legales tras el video personal con el cantante Beéle que le filtraron en redes sociales.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón rompe el silencio y confirma que no peleará contra Andrea Valdiri: "es mi problema"

¿Isabella Ladera filtró el video con Beéle?

Luego de la polémica que se ha desatado por el video personal de la famosa expareja, los abogados de la modelo decidieron pronunciarse ante las especulaciones que han surgido alrededor de dicha situación, donde muchos han responsabilizado a Isabella Ladera de haber filtrado el material audiovisual junto al artista.

Debido a la gravedad de los hechos y los rumores que han surgido alrededor, se vieron en la obligación de aclarar el tema.

“No fue ella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona”, escribieron.

Artículos relacionados James Rodríguez Esta la diferencia de edad entre James Rodríguez y su nueva novia: ¿cuántos años tiene?

¿Qué dijeron los abogados de Isabella Ladera tras el video con Beéle?

Señalaron que la difusión de dicho video de manera no autorizada por la modelo trae graves problemas legales y genera un profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional en ella y su familia.

"Isabella Ladera adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones que correspondan", agregaron.

Concluyeron agradecieron por el apoyo, el respeto y la solidaridad hacia al venezolana en este momento tan difícil para ella.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

Por el momento, Isabella Ladera señaló que está profundamente "devastada", pues que se haya filtrado ese video no solo le ha causado dolor a ella, sino también a su familia.

La modelo responsabilizó al cantante de haber compartido el video, indicando que lo demandaría al respecto. Según explicó, el video solo estaba en su poder y de él, por lo que ya se estaba asesorando como corresponde para tomar las medidas necesarias.

Por su parte, el artista no se ha pronunciado sobre esta polémica que lo tiene en el ojo del huracán entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo.