A sus 32 años, le quitan la vida a hombre que inspiró la serie ‘Baby Bandito’

Kevin Olguín Sepúlveda se hizo famoso por participar en uno de los robos más grandes en la historia de Chile, llamado en ese país latinoamericano ‘El robo del siglo’. Diez años después del delito, Netflix decidió hacer una serie inspirada en él, en la cual se llama Kevin Tapia, y su historia trascendió internacionalmente.

¿Cómo murió Kevin Olguín Sepúlveda, ‘Baby Bandito’?

Ahora, en la madrugada de este sábado 30 de agosto, las autoridades de ese país confirmaron su muerte tras una b4l4c3ra en la que su carro, en el que iba con su pareja también fallecida, recibió al menos 20 impactos. Kevin tenía 32 años y su novia, 25.

“El vehículo venía en movimiento una vez que recibe los impactos b4lísticos y, probablemente, cuando estos son recibidos por el conductor, este pierde el control e impacta, efectivamente, con un árbol que estaba en el lugar” explicó el fiscal que confirmó la muerte del delincuente.

Aún no se conocen a los autores, ni materiales ni intelectuales, del hecho y se adelantan las investigaciones, con cámaras de seguridad y evidencia, para aclarar los motivos del ataque.

¿Quién fue Kevin Olguín más conocido como Baby Bandito?

Nació en Santiago de Chile en 1993 y se hizo famoso por su participación en el llamado “robo del siglo”, ocurrido en el Aeropuerto de Santiago. Tenía apenas 21 años cuando formó parte del grupo que se llevó más de seis millones de dólares, y aunque no era el líder ni el cerebro del plan, tuvo un papel clave: lanzó miguelitos en la ruta para impedir que los siguiera la policía y usó una herramienta para cortar una cadena que luego sería fundamental en la investigación. Ese pequeño detalle terminó convirtiéndolo en una pieza clave para identificar a los involucrados.

Después del asalto, Kevin escapó a Europa junto a su pareja y se mostró en redes sociales llevando una vida de lujos, con viajes y ostentación que llamaron la atención y facilitaron su localización.

En 2016 fue detenido en Barcelona y más tarde extraditado a Chile, donde enfrentó la justicia y fue condenado a cuatro años de prisión. No obstante, su libertad fue restaurada mediante diversas medidas cautelares como la libertad condicional.