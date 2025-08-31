Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

A sus 32 años, le quitan la vida a hombre que inspiró la serie ‘Baby Bandito’

Quien inspiró la serie ‘Baby Bandito’ era un delincuente que participó en lo que se llamó ‘El robo del siglo’ en Chile. Su pareja también falleció en el lugar del hecho.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
A sus 32 años, le quitan la vida a hombre que inspiró la serie 'Baby Bandito'
A sus 32 años, muere hombre que inspiró la serie 'Baby Bandito'

Kevin Olguín Sepúlveda se hizo famoso por participar en uno de los robos más grandes en la historia de Chile, llamado en ese país latinoamericano ‘El robo del siglo’. Diez años después del delito, Netflix decidió hacer una serie inspirada en él, en la cual se llama Kevin Tapia, y su historia trascendió internacionalmente.

Artículos relacionados

¿Cómo murió Kevin Olguín Sepúlveda, ‘Baby Bandito’?

Ahora, en la madrugada de este sábado 30 de agosto, las autoridades de ese país confirmaron su muerte tras una b4l4c3ra en la que su carro, en el que iba con su pareja también fallecida, recibió al menos 20 impactos. Kevin tenía 32 años y su novia, 25.

“El vehículo venía en movimiento una vez que recibe los impactos b4lísticos y, probablemente, cuando estos son recibidos por el conductor, este pierde el control e impacta, efectivamente, con un árbol que estaba en el lugar” explicó el fiscal que confirmó la muerte del delincuente.

Aún no se conocen a los autores, ni materiales ni intelectuales, del hecho y se adelantan las investigaciones, con cámaras de seguridad y evidencia, para aclarar los motivos del ataque.

¿Quién fue Kevin Olguín más conocido como Baby Bandito?

Nació en Santiago de Chile en 1993 y se hizo famoso por su participación en el llamado “robo del siglo”, ocurrido en el Aeropuerto de Santiago. Tenía apenas 21 años cuando formó parte del grupo que se llevó más de seis millones de dólares, y aunque no era el líder ni el cerebro del plan, tuvo un papel clave: lanzó miguelitos en la ruta para impedir que los siguiera la policía y usó una herramienta para cortar una cadena que luego sería fundamental en la investigación. Ese pequeño detalle terminó convirtiéndolo en una pieza clave para identificar a los involucrados.

Después del asalto, Kevin escapó a Europa junto a su pareja y se mostró en redes sociales llevando una vida de lujos, con viajes y ostentación que llamaron la atención y facilitaron su localización.

Artículos relacionados

En 2016 fue detenido en Barcelona y más tarde extraditado a Chile, donde enfrentó la justicia y fue condenado a cuatro años de prisión. No obstante, su libertad fue restaurada mediante diversas medidas cautelares como la libertad condicional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Por situación actual de Blessd, Westcol podría querer volver con Aida Victoria Merlano y así reaccionaron las redes. Aída Victoria Merlano

Westcol aparece con Blessd y quiere seguir sus pasos sentimentales ¿Quiere volver con Aida?

El streamer conocido como Westcol insinuó que, como Blessd había vuelto con su ex, era su turno, generando muchas reacciones.

Melissa Gate Melissa Gate

¡Se cumplió! Melissa Gate apareció en el Times Square y va a estar en la semana de la moda

Melissa Gate agradeció por el proyecto que se viene. Figuró en el Times Square y será modelo principal.

Altafulla, Valentino Karin Jiménez

Hijo de Karina García tuvo tierno gesto con Altafulla: al cantante le dio sentimiento

Valentino, el hijo de Karina García, demostró el cariño que le tiene a Altafulla al hacerle una pregunta.

Lo más superlike

El Valle tiene su representante en Miss Universe Colombia, el reality, Eliana Duque, apasionada por el arte y la moda. Miss Universo

Ella es Eliana Duque, la candidata del Valle del Cauca que busca conquistar Miss Universe Colombia, el reality

Eliana Duque Salazar representa al Valle en Miss Universe Colombia, el reality, uniendo talento, disciplina y compromiso social.

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón