En Colombia, las mujeres superan a los hombres en longevidad por más de seis años, y aunque muchos podrían atribuir esta diferencia únicamente a los genes, la realidad es mucho más compleja.

Cada decisión que tomas, desde lo que comes hasta cómo manejas el estrés, puede tener un impacto profundo en cuánto tiempo vivirás. ¿Qué pesa más en la balanza: tu herencia genética o los hábitos que cultivas cada día? Entérate de lo que dicen los expertos.

¿Qué tanto influyen los genes en cuánto tiempo vivirás?

La ciencia ha logrado identificar algunos genes relacionados con una vida más prolongada, como el FOXO3, vinculado a menor riesgo cardiovascular y envejecimiento más lento. Sin embargo, aunque heredamos ciertas predisposiciones, los estudios apuntan a que solo entre el 20% y el 30% de la longevidad estaría determinada por la genética. El resto depende de ti.

¿Puede el estilo de vida cambiar tu destino?

Sí, y de forma sorprendente. La alimentación balanceada, el ejercicio constante, un buen descanso y evitar sustancias nocivas pueden marcar una gran diferencia. Incluso si vienes de una familia con historial de enfermedades crónicas, tus elecciones diarias pueden disminuir el riesgo de desarrollarlas. Y lo más poderoso: estos hábitos pueden llegar a "silenciar" genes que predisponen a enfermedades graves.

¿Tus decisiones diarias pueden modificar tu ADN?

Lo que comes, cómo te mueves o cuántas horas duermes no solo impacta tu cuerpo de forma superficial. La ciencia ha demostrado que existen modificaciones llamadas "epigenéticas", que activan o desactivan genes según el entorno. Es decir, el ADN con el que naces no está escrito en piedra: tú puedes influir en cómo se comporta.

¿Por qué algunas personas alcanzan edades sorprendentes?

Las familias longevas suelen compartir más que genes: rutinas, alimentación, actitudes frente a la vida. Por eso, vivir más tiempo podría ser tanto una herencia como una cultura. Los investigadores aún exploran qué tanto influye cada factor, pero lo claro es que las personas que alcanzan edades avanzadas suelen tener estilos de vida activos y saludables.

¿Se puede superar una mala genética?

Definitivamente. Incluso si tus antecedentes familiares no son los mejores, adoptar un estilo de vida consciente puede ayudarte a mejorar tu salud y calidad de vida. La clave está en lo cotidiano: moverte, comer bien, dormir y cuidar tu bienestar emocional. Así, puedes inclinar la balanza a tu favor, más allá de lo que diga tu ADN.