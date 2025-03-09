Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
VIDEO | “El paso de la araña”: el baile viral que nació en una boda y millones lo imitan en redes

El baile viral ya acumula millones de reproducciones y tutoriales en redes sociales gracias a su originalidad y coordinación.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
“El paso de la araña”: el baile viral
"El paso de la araña" conquista TikTok (Foto: Freepik)

Un baile inesperado en una boda se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. Una usuaria publicó un video en el que aparece bailando en el suelo y con movimientos de un lado a otro con coordinación y rapidez. La reacción de los invitados, que observaban atentos la coreografía, contribuyó a que la grabación se destacara en la plataforma.

“El paso de la araña”: un baile de boda que se viralizó en TikTok

En el video, los asistentes comentaron lo mismo: “Eres una araña tan buena”, una expresión que se volvió característica del fenómeno. Usuarios de esta red social comenzaron a replicar el movimiento y a compartir sus propias versiones.

La combinación del contexto, la originalidad del baile y la reacción del público hizo que el video superara los 46 millones de reproducciones y cerca de siete millones de “me gusta”.

Tras la popularidad del video, la creadora compartió un tutorial donde explica los pasos de la coreografía.

Esto permitió que otros usuarios aprendieran el baile y lo compartieran en sus propias cuentas, aumentando la interacción y la difusión del fenómeno.

Entre los comentarios de la publicación se leen mensajes como: “Creo que tiene que hacerlo al menos 5 veces más”, “De nuevo los seres humanos ganándole a la IA” y “Cómo hago el paso de la araña”.

Trend’s de equilibrio, nueva tendencia en redes sociales

“Como el baile de la araña” hay otros trend’s que están marcando la tendencia en redes sociales cambiando los tradicionales bailes, ahora se enfocan en el equilibrio.

Recientemente una creadora popularizó un video donde objetos de cocina permanecen suspendidos sin caerse, acumulando más de 70 millones de vistas.

Aunque el truco detrás de este fenómeno es el uso de efectos especiales, la tendencia inspiró a otros usuarios a replicar la escena de manera artesanal, manteniendo la postura y utilizando la misma música.

Esta moda ha ganado gran aceptación entre los internautas quienes con miles de comentarios y videos celebran la creatividad y originalidad del reto. Lo más destacado es que no se requiere aprender complejos pasos de baile para participar, solo paciencia y precisión, y claro la ayuda de programas de edición.

baile viral "El paso de la araña"
Baile viral de boda arrasa en redes. (Foto: Freepik)
