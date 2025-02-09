Un hombre de 75 años cambió a su esposa por una mujer creada con IA: esto sucedió

Las historias virales en las que la inteligencia artificial es protagonista continúan sorprendiendo al mundo con casos que parecen sacados de una película, como el caso de un hombre en china que dejó su esposa por una mujer creada con IA.

¿Cómo fue la historia de amor que le dio la vuelta al mundo entre un hombre y una mujer creada con IA?

Un hombre de 75 años en China le pidió el divorcio a su esposa tras haberse enamorado de una mujer encantadora a través de internet, lo que no sabía, es que esta nueva mujer estaba creada con inteligencia artificial y realmente no existía.

El hombre pidió el divorcio tras 20 años de matrimonio por una mujer que en realidad no existía. Foto Freepik

El caso se conoció cuando la familia del hombre investigó quién era dicha mujer que lo había separado de su esposa, sus hijos fueron quienes descubrieron que la persona con la que tenía largas conversaciones durante su día era una creación de la IA.

¿Cómo era la vida de este hombre y por qué se enamoró de una mujer que no existía?

El hombre llevaba más de 20 años casado con su esposa, y tras la monotonía, descubrió en la nueva mujer un refugio que lo llevó de nuevo a sentirse enamorado, sus hijos y su esposa se dieron cuenta del engaño pues el comportamiento del hombre cambió notablemente en casa.

En algunas ocasiones podía verse alejado de su familia e invirtiendo más tiempo de lo normal en el uso de su celular y redes sociales. La familia logró confrontar la situación, destacando que todo se había tratado de un engaño hecho con IA.

Un hombre en China dejó a su esposa tras enamorarse… de una mujer que no existía, era creada con inteligencia artificial. Foto Freepik

Sin embargo, el hombre siguió insistiendo en la veracidad de su nueva novia, pues afirmaba haber recibido fotografías y videos en los que podía verla e interactuar de inmediato con ella.

Por lo que la situación requirió el apoyo de especialistas, que le ayudaron al hombre a entender que se trataba de una invención virtual que le había hecho creer que era una mujer de carne y hueso.

¿Cuál fue la reacción del hombre tras darse cuenta que todo el romance había sido creado por inteligencia artificial?

El hombre expresó sentirse arrepentido de la decisión tomada y decidió regresar con su esposa para recuperar el vínculo que habían perdido tras su separación.

Y la historia se hizo viral en diferentes partes del mundo, y abrió nuevamente un debate en redes sociales sobre la veracidad de la información que circula a través de internet, y el riesgo de establecer vínculos con personas desconocidas en aplicaciones móviles.