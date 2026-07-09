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Vidente se hace viral al predecir el equipo que ganaría el Mundial 2026, ¿cuál?

Se hace viral una predicción circulada en redes sociales acerca del equipo que sería el ganador del Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Vidente se hace viral al predecir el equipo que ganaría el Mundial 2026, ¿cuál?
¿Cuál equipo ganaría el Mundial 2026? | AFP: Al Bello

Desde hace varias semanas, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas por el avance que cada equipo ha tenido a lo largo del Mundial 2026.

Por ello, una vidente ha sido viral en las distintas redes sociales tras compartir su pronóstico en las redes sociales acerca de cuáles equipos llegarían a la final.

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Desde que inició el Mundial 2026, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales por el avance que cada equipo ha tenido.

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España sería el ganador del Mundial 2026, según la predicción del vidente. | AFP: Molly Darlington

Aunque la Selección Colombia fue eliminada por el equipo de Suiza, los internautas han generado todo tipo de opiniones en las redes sociales tras la predicción que compartió el vidente.

El nombre de la vidente que se ha convertido en tendencia es Jennifer Lola, quien ha compartido distintas predicciones no solo de la vida cotidiana, sino también, del Mundial 2026, pues, expresó las siguientes palabras:

“Cuatro equipos que verdaderamente veo que tienen todas las posibilidades. Por una parte, nos vamos: Inglaterra, Francia, Noruega y España, pero si tuviera que decantarme por uno de estos equipos, el último equipo lo va a jugar España contra Francia y veo que la copa la levanta España, hablando de un resultado 2-1”, agregó la vidente.

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Por el momento, el único equipo que clasificó a las semifinales fue Francia, quien obtuvo un importante reconocimiento.

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¿Qué equipos ya clasificaron a la semifinal en el Mundial 2026? | AFP: Alex Grimm

Entre los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales acerca de cuáles equipos tendrían la posibilidad de llegar a la final.

De este modo, los expertos del fútbol han generado todo tipo de comentarios, en especial por el método de juego que cada equipo ha tenido durante el campeonato futbolístico, en el que cada Selección ha tenido la oportunidad de avanzar, gracias al triunfo que han tenido en cada uno de los partidos.

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