Sale a la luz el insólito gesto de la Selección Argentina durante la celebración de España

La final del Mundial 2026 no solo dejó a España como la nueva campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres, sino que también dio de qué hablar por un video que comenzó a circular en redes sociales horas después del partido.

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Las imágenes muestran a varios integrantes de la Selección Argentina mientras España celebraba su segunda Copa del Mundo. El comportamiento del plantel argentino dividió opiniones y desató un intenso debate entre los aficionados.

Revelan el gesto de la Selección Argentina mientras España celebraba el título mundial (Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP)

¿Qué pasó en el video de la Selección Argentina?

En el video se observa a los jugadores de España sobre la tarima levantando el trofeo y celebrando junto a su afición.

Sin embargo, segundos después la cámara enfoca a varios futbolistas argentinos, entre ellos Lionel Messi, quienes permanecen de espaldas a la celebración española mientras observan hacia las tribunas. En las imágenes tampoco se aprecia que aplaudan durante ese momento.

Este detalle fue suficiente para que el video se hiciera viral y generara múltiples interpretaciones entre los usuarios, quienes comenzaron a debatir si se trató de una reacción natural tras perder una final o de un gesto poco deportivo hacia el nuevo campeón.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el gesto de la Selección Argentina?

Las imágenes provocaron miles de comentarios en plataformas como X, TikTok e Instagram. Algunos usuarios calificaron la actitud del plantel argentino como una muestra de "mal perder" y criticaron que no hubieran reconocido públicamente el triunfo de España durante la premiación.

Por el contrario, otros defendieron a los jugadores y aseguraron que era normal que, pocos minutos después de perder una final del Mundial, aún estuvieran procesando la derrota y las emociones del momento, por lo que consideraron injusto sacar conclusiones únicamente a partir de un breve video.

Hasta el momento, Lionel Messi, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los jugadores involucrados no se han pronunciado sobre las imágenes que continúan circulando en redes sociales.

Esto ha hecho que el video siga alimentando el debate entre quienes cuestionan la actitud de la albiceleste y quienes consideran que las imágenes están siendo interpretadas fuera de contexto.