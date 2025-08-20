Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

“MediumNidad” de Noelia Pace regresa a Colombia con su experiencia espiritual

De regreso en Colombia, “MediumNidad” de Noelia Pace, La Médium, llega con funciones en Bogotá y Medellín en agosto.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Noelia Pace
Noelia Pace regresa a Colombia. Imagen Freepik

Colombia recibirá nuevamente a Noelia Pace, reconocida internacionalmente como La Médium, con dos únicas presentaciones de su propuesta MediumNidad.

El espectáculo se llevará a cabo el 26 de agosto en Bogotá y el 27 de agosto en Medellín, donde la artista argentina compartirá su capacidad de conectar con dimensiones espirituales en un formato teatral.

En cada función, Pace establece un puente entre lo físico y lo intangible. Explica cómo convive diariamente con las almas y permite que algunos asistentes participen en escena, mostrando de manera directa la comunicación entre planos. El objetivo principal es brindar alivio, respuestas y comprensión a quienes atraviesan procesos de duelo.

Más allá de la puesta en escena, MediumNidad busca ofrecer un espacio de reflexión sobre la naturaleza de la vida y el sentido de la muerte. La propuesta invita al público a mirar más allá de los miedos, abriendo la posibilidad de entender la existencia como un ciclo de transformación.

Artículos relacionados

¿Qué trae “MediumNidad” de Noelia Pace a Bogotá y Medellín?

Desde los seis años, Noelia Pace descubrió que podía percibir aquello que otros no veían. Entre dudas y temores, comenzó un camino de formación junto a espiritistas y maestros esotéricos, lo que le permitió comprender y canalizar su capacidad de comunicación con el más allá. Hoy, ha consolidado una trayectoria que la ha llevado a escenarios en Argentina y en distintas partes del mundo.


En MediumNidad, esa experiencia de vida se convierte en un acto compartido, donde el público puede presenciar mensajes que llegan desde otras dimensiones. La médium afirma escuchar, ver e incorporar las voces de quienes ya partieron, transmitiendo palabras que muchas veces quedaron pendientes.

Este proceso transforma cada presentación en un momento único: un espacio donde lo emocional y lo espiritual se encuentran para dar sentido a la ausencia y generar sanación en los asistentes.

Artículos relacionados

¿Por qué “MediumNidad” es considerada una experiencia única?

La propuesta de Noelia Pace no se limita al espectáculo, sino que ofrece herramientas para enfrentar las diferentes etapas del duelo. Sus sesiones abiertas permiten trabajar de manera individual y colectiva, brindando respuestas a preguntas que suelen quedar sin resolver tras la pérdida de un ser querido.

En 2021 y 2022, Pace se convirtió en la primera médium en llevar este tipo de encuentros a un escenario teatral, consolidando un formato innovador que combina arte, espiritualidad y reflexión. Desde entonces, su trabajo ha recorrido varias ciudades y continúa expandiéndose.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Laura G y su exnovio Influencers

Exnovio de Laura G confirma que la modelo le entregó la camioneta y la rifará | VIDEO

Exnovio de Laura G confirmó que ya recibió la camioneta y anunció que la rifará entre sus seguidores en los próximos días. ¡Detalles aquí!

Feid lanzó un challenge viral en redes sociales Feid

Feid lanza reto viral con plancha abdominal para sanar el corazón y fortalecer el abdomen

A través de TikTok, Feid lanzó un challenge viral que combina una plancha abdominal con su canción 'Se lo juro, mor'.

Emily en París: se anuncia fecha de estreno de la 5 temporada Netflix

Emily en París regresa con romance y drama: ya hay fecha para la temporada 5

Emily en París vuelve a Netflix con su quinta temporada llena de romance, moda y aventuras. ¡Ya se conoce la fecha de estreno oficial!

Lo más superlike

Entre lágrimas y aplausos, Arelys Henao mostró que su grandeza no solo está en la música, sino en su sencillez. Talento internacional

Arelys Henao detuvo su concierto y cumplió el sueño de una de sus seguidoras

Arelys Henao detuvo su concierto para invitar a una niña fan a cantar con ella, creando un momento inolvidable que se hizo viral.

Se anuncia el Tropicoqueta Tour 2026 de Karol G Karol G

Karol G alista el Tropicoqueta Tour 2026: preparativos avanzan y se conocen primeros detalles

Los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja Curiosidades

¿Cuáles son los 3 hábitos tóxicos que destruyen las relaciones de pareja?

Camila Fernández le pidió señal a Vicente Fernández Vicente Fernández

Camila Fernández pidió a Vicente Fernández, su abuelo, que se manifestara y así lo hizo

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron prueba en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard y Ricardo Vesga ganaron pin de inmunidad en MasterChef: así reaccionaron