“MediumNidad” de Noelia Pace regresa a Colombia con su experiencia espiritual

Colombia recibirá nuevamente a Noelia Pace, reconocida internacionalmente como La Médium, con dos únicas presentaciones de su propuesta MediumNidad.

El espectáculo se llevará a cabo el 26 de agosto en Bogotá y el 27 de agosto en Medellín, donde la artista argentina compartirá su capacidad de conectar con dimensiones espirituales en un formato teatral.

En cada función, Pace establece un puente entre lo físico y lo intangible. Explica cómo convive diariamente con las almas y permite que algunos asistentes participen en escena, mostrando de manera directa la comunicación entre planos. El objetivo principal es brindar alivio, respuestas y comprensión a quienes atraviesan procesos de duelo.

Más allá de la puesta en escena, MediumNidad busca ofrecer un espacio de reflexión sobre la naturaleza de la vida y el sentido de la muerte. La propuesta invita al público a mirar más allá de los miedos, abriendo la posibilidad de entender la existencia como un ciclo de transformación.

¿Qué trae “MediumNidad” de Noelia Pace a Bogotá y Medellín?

Desde los seis años, Noelia Pace descubrió que podía percibir aquello que otros no veían. Entre dudas y temores, comenzó un camino de formación junto a espiritistas y maestros esotéricos, lo que le permitió comprender y canalizar su capacidad de comunicación con el más allá. Hoy, ha consolidado una trayectoria que la ha llevado a escenarios en Argentina y en distintas partes del mundo.



En MediumNidad, esa experiencia de vida se convierte en un acto compartido, donde el público puede presenciar mensajes que llegan desde otras dimensiones. La médium afirma escuchar, ver e incorporar las voces de quienes ya partieron, transmitiendo palabras que muchas veces quedaron pendientes.

Este proceso transforma cada presentación en un momento único: un espacio donde lo emocional y lo espiritual se encuentran para dar sentido a la ausencia y generar sanación en los asistentes.

¿Por qué “MediumNidad” es considerada una experiencia única?

La propuesta de Noelia Pace no se limita al espectáculo, sino que ofrece herramientas para enfrentar las diferentes etapas del duelo. Sus sesiones abiertas permiten trabajar de manera individual y colectiva, brindando respuestas a preguntas que suelen quedar sin resolver tras la pérdida de un ser querido.

En 2021 y 2022, Pace se convirtió en la primera médium en llevar este tipo de encuentros a un escenario teatral, consolidando un formato innovador que combina arte, espiritualidad y reflexión. Desde entonces, su trabajo ha recorrido varias ciudades y continúa expandiéndose.