Leonardo DiCaprio protagonizó un sorpresivo momento en España: ¿fue detenido?

Leonardo DiCaprio se ha posicionado como uno de los actores más influyentes de la industria cinematográfica de Hollywood al participar en importantes producciones como: ‘Titanic’, ‘El lobo de Wall Street’, ‘El origen’ y ‘Los infiltrados’.

Además, el actor ha sido tema de conversación mediática hace unos días al protagonizar un sorprendente evento público donde su nombre se convirtió en tendencia en España al ser brevemente detenido.

¿Por qué Leonardo DiCaprio estuvo detenido en España?

Según varios medios de comunicación a nivel internacional han revelado la noticia de que el famoso actor fue brevemente detenido por varios agentes de Ibiza, España al estar en una fiesta con varias personas donde al principio pasó por desapercibido.

La razón principal por la que el actor llamó la atención se trató a causa de estar detenido durante el evento a raíz de un operativo de seguridad que estaban realizando las autoridades, solicitándole los documentos de identificación para que pudiera disfrutar del evento con normalidad.

¿Por qué Leonardo DiCaprio fue brevemente detenido en Ibiza? | Foto AFP: Emma McIntyre

Con base en esta noticia, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales donde se han sorprendido con el vestuario de Leonardo al pasar por desapercibido por parte de las autoridades al vestir de negro y llevar una gorra que cubría su rostro.

Entre tanto, varias fuentes han confirmado que las autoridades no solo le pidieron los documentos a Leonardo, sino que también, a todas las personas que estuvieron presentes.

¿Leonardo DiCaprio tiene pareja en la actualidad?

Cabe destacar Leonardo no solo ha resonado en redes sociales por su estadía en los últimos días en España, sino que también por su actual pareja, quien es la reconocida modelo llamada: Vittoria Ceretti. Aunque no lo han confirmado de manera pública, han sido vistos juntos en varios eventos públicos desde el 2023.

Desde luego, Vittoria Ceretti se ha destacado en diferentes partes del mundo al demostrar su talento en el mundo de las pasarelas desde que tiene 14 años. Así también, se ha ganado la especial admiración por parte de sus seguidores al verla en estos importantes eventos de talla internacional.