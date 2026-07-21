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Leandro Paredes podría recibir una dura sanción tras el altercado en la final del Mundial 2026

La FIFA abrió una investigación por los incidentes de la final y Leandro Paredes podría enfrentar una sanción disciplinaria.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La sanción que podría enfrentar Leandro Paredes tras el polémico altercado con España
Leandro Paredes podría recibir una dura sanción tras el escándalo en la final del Mundial 2026 (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

La final del Mundial 2026 no solo dejó a España como bicampeona del mundo, sino también una serie de incidentes que empañaron el cierre del torneo.

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Tras el pitazo final y mientras los españoles celebraban su segunda Copa del Mundo, varios jugadores argentinos protagonizaron un altercado dentro del campo de juego.

Uno de los principales señalados fue Leandro Paredes, quien terminó involucrado en un fuerte enfrentamiento con futbolistas de la selección española.

Ahora, la FIFA analiza lo ocurrido y el mediocampista podría enfrentar una sanción disciplinaria.

FIFA ya investiga a Leandro Paredes: esta sería la dura sanción que podría recibir
La sanción que podría enfrentar Leandro Paredes tras el polémico altercado con España (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Qué hizo Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026?

Los incidentes comenzaron segundos después de finalizar el partido. De acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales, Nahuel Molina golp3ó en el pecho al capitán español, Rodri, cuando este corría a celebrar con sus compañeros.

La acción provocó la reacción inmediata de los jugadores de España. En medio de la discusión apareció Eric García, quien intentó defender a Rodri, momento en el que Leandro Paredes ingresó al altercado.

Posteriormente también intervino Gavi, quien terminó en el suelo durante el enfrentamiento. En las imágenes se observa a varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico de ambas selecciones intentando separar a los involucrados para evitar que la situación pasara a mayores.

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¿Cuál sería la sanción para Leandro Paredes?

Inicialmente, la FIFA registró que el árbitro había expulsado a Leandro Paredes por un incidente con Eric García. Sin embargo, poco después la tarjeta roja fue retirada del acta oficial y el organismo confirmó que no se adoptó una sanción inmediata.

Pese a ello, la FIFA abrió una investigación para analizar los hechos ocurridos tras el final del encuentro. El caso será estudiado por el Comité Disciplinario, que designó a un fiscal de disciplina y ética para evaluar la conducta de los jugadores involucrados.

Si determina que existió una vi0lación al Código Disciplinario, Paredes podría recibir una suspensión para futuros compromisos oficiales, mientras que otros futbolistas involucrados también podrían ser sancionados. Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría enfrentar una multa económica por los incidentes registrados.

Aunque la FIFA aún no ha anunciado una decisión, las sanciones podrían ir desde multas y suspensiones de uno o varios partidos hasta castigos mayores, dependiendo de la gravedad de los hechos que determine el organismo disciplinario.

Leandro Paredes podría pagar caro su altercado con jugadores de España en la final
La decisión que podría tomar la FIFA contra Leandro Paredes tras la final del Mundial (Foto Thomas COEX / AFP)
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