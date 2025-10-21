La maquilladora e influencer británica Amy Louise Leonard, de 20 años, utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de advertencia sobre los riesgos del 'gas de la risa', una sustancia que se ha popularizado en otros países.

Tres días después de su publicación, la joven falleció, según confirmaron medios internacionales.

¿Qué le pasó a Amy Louise Leonard? Esta fue su última publicación

Hace unos días, Amy escribió en Facebook sobre las secuelas que enfrentaba tras inhalar óxido nitroso, nombre científico del gas.

En su publicación explicó que esta sustancia puede afectar el cerebro al reducir el oxígeno, causar mareos, desmayos y daños neurológicos permanentes.

Acompañó el texto con un video en el que aparecía recibiendo atención médica dentro de una ambulancia y una imagen con suero en su brazo.

En su mensaje, la joven aseguró que no podía caminar desde hacía tres semanas debido al impacto que había tenido en su sistema nervioso.

“Es fácil pensar que solo genera una sensación breve, pero los riesgos son reales”, escribió. Su publicación fue la última y luego, tres días después murió.

La madre de la influencer, Catrina Proctor, expresó en una campaña de GoFundMe su deseo de continuar difundiendo información sobre este tema.

La preocupante advertencia de Amy Louise Leonard antes de morir. (Foto: Freepik)

“Los globos no son inofensivos. Quiero que nadie más pase por lo mismo”, dijo a los medios. La tiktoker Amy Louise Leonard falleció tras sufrir complicaciones graves derivadas de la inhalación de óxido nitroso, conocido como el 'Gas de la risa'; pese a que estaba advirtiendo de sus peligros. pic.twitter.com/Dq77PaC41I

¿Qué es el gas de la risa y por qué es un riesgo para la salud?

El óxido nitroso se utiliza en entornos médicos como sedante durante tratamientos odontológicos o quirúrgicos, siempre bajo supervisión profesional. Sin embargo, cuando se inhala fuera de ese contexto, puede provocar falta de oxígeno en el cuerpo, pérdida de coordinación, desmayos y daños a largo plazo en el sistema nervioso, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Su consumo puede causar lesiones neurológicas, problemas cardíacos y, en casos graves, la muerte.

En Europa, su uso recreativo se ha extendido debido a su bajo costo y fácil acceso en forma de pequeños cilindros metálicos conocidos como whippets.

En el Reino Unido, el debate sobre la regulación del óxido nitroso se ha intensificado. Las autoridades buscan endurecer las sanciones por su uso, luego de varios casos de hospitalización y fallecimientos.