La final del Mundial 2026 en donde la Selección de España se convirtió en la ganadora al obtener el triunfo a Argentina, desató todo tipo de reacciones en las redes sociales, en especial, por el polémico gesto que tuvo Leandro Paredes enfrentó a los futbolistas españoles Eric García y Pablo Gavi.

En medio de este hecho, Pablo Gavi rompió el silencio en sus redes, no solo por el triunfo que tuvo la Selección de España, sino también, por el polémico gesto que tuvo Leandro Paredes cuando finalizó el partido.

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¿Cuál fue la infracción que cometió Leandro Paredes en la final del Mundial 2026?

El nombre de Leandro Paredes se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por su polémica reacción cuando tuvo una sorprendente reacción con los jugadores españoles.

¿Qué dijo Pablo Gavi acerca de la infracción de Leandro Paredes? | AFP: Charly Triballeau

Todo ocurrió cuando Leandro Paredes perdió el control cuando finalizó el partido y, en medio de su frustración, tuvo un polémico gesto con Eric García, a quien tomó de manera inesperada y su reacción, hizo que Pablo Gavi defendiera a su compañero.

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Con base en esto, Pablo Gavi aprovechó la oportunidad para ingresar al terreno de juego y defender a Eric García, en medio de lo ocurrido en el campo de juego.

De este modo, el Director Técnico de Argentina, Lionel Scaloni y otros integrantes del cuerpo técnico, evitaron que todo se escalara a mayores.

¿Qué dijo Pablo Gavi en sus redes tras la falta que cometió Leandro Paredes?

Este mensaje dejó Pablo Gavi en sus redes. | AFP: Ander Gillenea

En medio del inesperado comportamiento que tuvo Leandro Paredes con los futbolistas españoles, Pablo Gavi sorprendió al pronunciarse en sus redes, no solo por lo ocurrido, sino también, por el triunfo que tuvo con la Selección de España al ganar el Mundial 2026.

De este modo, Pablo Gavi compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 20 millones de seguidores, unas contundentes palabras que han desatado todo tipo de opiniones por parte de los internautas en las distintas plataformas digitales:

Que nadie me despierte de este sueño, el de un niño de Los Palacios y Villafranca que sueña con ganar la Copa del Mundo con su país jugando en el pabellón Jesús Navas , y ahora, con 21 años, cumpliéndolo en Nueva York. Mi historia es la de haberlo pasado mal los últimos años por las lesiones, pero gracias a los míos, mi familia, amigos, y todo el trabajo y sacrificio hecho para llegar hasta aquí", agregó.

Posteriormente, Pablo Gavi aprovechó la oportunidad para revelar que a pesar de las adversidades que ha enfrentado y lo ocurrido en la final del Mundial, está orgulloso de haber llegado lejos: