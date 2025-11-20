Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estos son los trajes típicos más curiosos de Miss Universo 2025: de un pescado a una tetera

Miss Universo 2025 sorprendió con trajes típicos de pescado, tetera y fauna, generando todo tipo de comentarios en redes.

Estos son los trajes típicos más curiosos de Miss Universo 2025: de un pescado a una tetera
El desfile de trajes típicos sorprendió con creatividad y múltiples reacciones / (Fotos de AFP)

El certamen de Miss Universo 2025 no solo ha sido noticia por la competencia entre las representantes, sino también por la creatividad y diversidad de los trajes típicos que mostraron en la pasarela. La edición de este año ha dejado postales memorables que han generado comentarios en redes sociales de todo el mundo.

¿Cuáles fueron los trajes típicos más llamativos de Miss Universo 2025?

La creatividad fue un factor clave en esta edición. Lihasha Lindsay-White, de Sri Lanka, presentó un traje con forma de tetera gigante, homenajeando la tradición del té en su país y el valor cultural de la hospitalidad.

Miss Sri Lanka también llamó la atención con su traje
Miss Sri Lanka desfiló con su traje de tetera en Miss Universo / (Foto de AFP)

Solange Tuyishime Keita, de Ruanda, optó por un vestido blanco esférico con pliegues que simbolizan resiliencia y esperanza, mientras Brigitta Schaback, de Estonia, se inspiró en el lobo gris euroasiático acompañado de un arco y flecha, destacando la conexión con la naturaleza y figuras míticas del folclore local.

Solange Tuyishime Keita y Brigitta Schaback en la pasarela de trajes típicos
Miss Ruanda y Miss Estonia en la pasarela de trajes típicos / (Fotos de AFP)

Por su parte, Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, eligió un traje que remite al pescado fermentado Rakfisk, recordando la importancia histórica de la pesca para la subsistencia del país. Miss Latina, Yamilex Hernández, representó la diáspora latina en Estados Unidos con un vestido que incluye las banderas de todos los países latinoamericanos y la mariposa Morpho, símbolo de migración y belleza.

Leonora Lysglimt-Rødland y Yamilex Hernández en pasarela
Miss Noruega y Miss Latina en la pasarela de trajes típicos / (Fotos de AFP)

¿Cómo fue la participación de Miss Colombia en el desfile de trajes típicos de Miss Universo 2025?

La representante de Colombia, Vanesa Pulgarín Monsalve, participó en la gala de trajes nacionales de Miss Universo 2025, realizada en Tailandia. El desfile reunió a todas las candidatas en una presentación dedicada a mostrar elementos históricos, culturales y artísticos de cada nación.

Vanessa Pulgarín en el desfile de trajes típicos
Vanessa Pulgarín destaca en la pasarela de trajes típicos / (Foto de AFP)

La representante colombiana desfiló con un atuendo inspirado en las civilizaciones precolombianas. La propuesta resaltó el papel del oro en estas culturas, donde este material tuvo un sentido cultural y simbólico que trascendía su valor económico. El diseño buscó destacar cómo estas civilizaciones construyeron costumbres que fundamentales en la identidad del país.

En este espacio, las delegadas compartieron representaciones simbólicas de sus territorios, y Colombia hizo parte de esta narrativa global que busca resaltar la identidad de cada país a través del vestuario tradicional.

¿A qué hora y por dónde ver la final de Miss Universo 2025?

La gala de coronación de Miss Universo 2025 podrá verse en Colombia el jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m. Este horario se debe a la diferencia con Tailandia, sede del certamen, donde el evento se desarrolla en la mañana del viernes 21 de noviembre.

¿A qué hora y por dónde ver la final de Miss Universo 2025?
El certamen será emitido por el Canal RCN / (Foto de Freepik)

El certamen será emitido por el Canal RCN, que tendrá a su cargo la cobertura completa de la gala final. La señal del canal permitirá ver cada etapa de la competencia en tiempo real, incluyendo los momentos clave de la coronación y la presentación de las finalistas. Esta programación ofrece una opción clara para quienes buscan seguir el evento sin recurrir a plataformas adicionales.

