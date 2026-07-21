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Eric García dejó curioso mensaje que desata opiniones: ¿habló de la infracción de Leandro Paredes?

Tras la falta que le hizo Leandro Paredes a los futbolistas españoles, Eric García reapareció en redes con un sorpresivo mensaje.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eric García dejó curioso mensaje que desata opiniones: ¿habló de la infracción de Leandro Paredes?
¿Cuál fue el mensaje que dejó Eric García mediante sus redes? | AFP: Charly Triballeau

En las últimas horas, el nombre de Leandro Paredes se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista de la Selección de Argentina, sino también, por la polémica reacción que tuvo con los futbolistas españoles Eric García y Pablo Gavi en la final del Mundial 2026.

Cuando fue el pitazo final del partido, Leandro Paredes tuvo un controversial gesto principalmente con Eric García y, luego con Pablo Gavi, cuyo gesto ha generado todo tipo de opiniones en las redes sociales.

Así también, los internautas se han sorprendido al ver el reciente pronunciamiento que hizo Eric García mediante sus redes sociales, no solo por el triunfo de la Selección de España, sino también, por el polémico gesto de Leandro Paredes.

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¿Cuál fue el reciente pronunciamiento que hizo Eric García en sus redes?

En medio del reciente rifirrafe ocurrido entre los futbolistas de la Selección de Argentina con algunos jugadores de España, los internautas se han encontrado bajo la expectativa de lo que ha dicho Eric García en sus redes.

Eric García dejó curioso mensaje que desata opiniones: ¿habló de la infracción de Leandro Paredes?
Eric García compartió esta publicación en sus redes. | AFP: Al Bello

Por ello, Eric García se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores acerca del triunfo que obtuvo la Selección de España en la final del Mundial 2026, pues, expresó las siguientes palabras:

“Campeones del mundo, los sueños se cumplen”, agregó Eric García en la descripción de la publicación.

Eric García dejó curioso mensaje que desata opiniones: ¿habló de la infracción de Leandro Paredes?
¿Cómo ocurrió el rifirrafe entre Leandro Paredes y los futbolistas españoles? | AFP: Al Bello

Aunque por el momento Eric García no ha mencionado al futbolista Leandro Paredes en sus redes tras su enfrentamiento, los internautas han generado todo tipo de opiniones en las redes sociales por el hecho ocurrido.

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El pasado domingo 19 de julio se llevaron a cabo importantes momentos durante la ceremonia de clausura del Mundial 2026, en el que la Selección de Argentina y España lucharon por el triunfo.

Por ello, la Selección de España se convirtió en la ganadora y obtuvo su segunda Copa del Mundo al ganarle a Argentina con un resultado de 1-0.

El futbolista que anotó el gol de la Selección de España para que obtuvieran el triunfo en la final fue de Ferran Torres.

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