Dos colombianos llevan festivales de música electrónica por Colombia y el mundo

n proyecto nacido en Medellín se ha convertido en una referencia internacional dentro del segmento de los festivales de música electrónica. Se trata de SOULFIRE, una propuesta creada por dos emprendedores colombianos que combina música electrónica, turismo y experiencias de bienestar.

Tras realizar ediciones en países como Australia, Tailandia, Indonesia y Grecia, el proyecto anunció que su próxima parada será Río de Janeiro en 2026.

La iniciativa se ha posicionado como un caso destacado de emprendimiento cultural colombiano, logrando atraer a un público internacional compuesto por empresarios, ejecutivos, creadores de contenido e invitados de alto nivel.

¿De qué se trata SOULFIRE?

SOULFIRE inició en 2022 con una edición de pequeño formato realizada en Sídney, Australia. En ese primer encuentro participaron alrededor de 40 personas, en su mayoría colombianos residentes en ese país. El objetivo inicial fue ofrecer una experiencia cuidada y exclusiva, lejos del modelo tradicional de grandes festivales.

A partir de ese primer evento, el proyecto comenzó a expandirse de manera planificada. Cada nueva edición fue pensada como una experiencia integral que combinara música electrónica con turismo de alto nivel, gastronomía y actividades enfocadas en el bienestar. Esta fórmula permitió que el concepto se adaptara a distintos destinos sin perder su identidad.

El crecimiento del proyecto se apoyó en la creación de una comunidad internacional fiel, que repite la experiencia en diferentes países. Este enfoque ha sido clave para consolidar a SOULFIRE dentro del segmento de los festivales de música electrónica de lujo a nivel global.

¿Quiénes están detrás de SOULFIRE?

Los fundadores del proyecto son Sebastián Guarín y Jason Sánchez, ambos formados en la Universidad EAFIT. Los dos cuentan con una trayectoria ligada a la música electrónica y a la producción de eventos de alto nivel.

Sebastián Guarín es mercadólogo y productor de eventos con experiencia internacional, especialmente en Australia. En Medellín ha trabajado en la organización de eventos con artistas reconocidos del género electrónico y desarrolla su carrera como DJ desde 2019.

Jason Sánchez es administrador de negocios y acumula más de 15 años de experiencia en la escena musical, con recorrido en países como Estados Unidos y varias regiones de Asia.

La edición anunciada en Río de Janeiro para 2026 representa un nuevo paso en la consolidación del proyecto. La ciudad fue seleccionada por su importancia turística y cultural, así como por la posibilidad de desarrollar experiencias en locaciones emblemáticas.