Charly García y Sting en In the City: la colaboración que une dos leyendas del rock

La unión de estos artistas revive la historia de dos íconos que transformaron la música desde orillas distintas.

Daniela Morales
Charly García y Sting presentan In the City
¿De qué manera se presentó al público ‘In the city’ de Charly García y Sting? FOTO AFP

En octubre de 1951 nacieron dos músicos que, sin saberlo, marcarían generaciones desde distintos continentes.

Sting consolidó su nombre como líder de The Police y luego como solista, mientras que Charly se convirtió en figura central de la música en español con proyectos como Sui Generis y Serú Girán.

En 1988 sus caminos se cruzaron por primera vez en el Estadio de River Plate, durante el festival Human Rights Now! organizado por Amnesty International.

¿De qué manera se presentó al público ‘In the city’ de Charly García y Sting?

Décadas más tarde, ese vínculo se transformó en la grabación de In the City, un tema que García había compuesto en inglés y que encontró en la voz del británico el complemento ideal.

El proyecto comenzó tras un encuentro en los camarines del Movistar Arena, cuando Sting visitó Buenos Aires a principios de 2023. Charly recordó la canción y propuso compartirla con él. La respuesta del inglés fue inmediata: aceptó aportar su voz y trabajar sobre la base del tema.

La producción se realizó en dos etapas. En Buenos Aires, Charly grabó sus partes bajo la supervisión del ingeniero Matías Sznaider, acompañado por Diego López de Arcaute en batería.

¿Qué hace especial la colaboración de Charly García y Sting?

En Nueva York, Sting registró sus tomas junto al guitarrista Dominic Miller, con dirección de Tony Lake. El resultado fue una canción con la impronta de ambos. El lanzamiento también estuvo acompañado por un diseño visual elegido personalmente por García.

La colaboración que une dos leyendas del rock
Charly García. Foto AFP

El estreno incluyó un videoclip dirigido por Belén Asad y Maximilian Stafford, filmado en Buenos Aires y Nueva York. El material muestra a los artistas en recorridos nocturnos por la ciudad y a Dominic Miller interpretando la guitarra en el metro. La propuesta audiovisual refuerza el carácter urbano y global del proyecto.

La canción también fue editada en vinilo simple, con la misma pista en ambas caras. Se trata de un lanzamiento pensado tanto para los oyentes actuales como para los coleccionistas que siguen de cerca las carreras de ambos músicos.

