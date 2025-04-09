Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
‘Ángelo en el Bosque Mágico’ llega a los cines en Colombia

La película Ángelo en el Bosque Mágico se estrena en Colombia el 18 de septiembre tras pasar por festivales como Cannes y Annecy.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Frida Kahlo llega al cine
Imagen de Freepik

El cine animado internacional suma un nuevo capítulo con la llegada de Ángelo en el Bosque Mágico a las salas del país. La producción, que ya fue exhibida en importantes festivales como Cannes y Annecy, se estrenará el próximo 18 de septiembre en Colombia y Latinoamérica.

Se trata de una coproducción franco-luxemburguesa dirigida por Vincent Paronnaud (Persépolis) y Alexis Ducord (Zombillénium), quienes lograron dar vida a un relato que mezcla aventura, fantasía y emociones familiares.

¿De qué trata la película Ángelo en el Bosque Mágico?

La cinta cuenta la historia de Ángelo, un niño de 10 años con gusto por la exploración que, durante un viaje en carretera, es olvidado por error en una parada. Lejos de rendirse, el protagonista decide emprender el camino de regreso hacia sus padres y su abuela enferma.

En esa búsqueda se adentra en un bosque habitado por personajes extraordinarios, desde criaturas hechas de pasto hasta nubes con carácter propio. Con la ayuda de nuevos aliados, Ángelo deberá enfrentarse a Ultra, un antagonista que amenaza con secar los manantiales de vida.

La trama combina aventura, acción y momentos de ternura, presentando un relato accesible para públicos de todas las edades. El objetivo es transmitir mensajes sobre amistad, cooperación y resiliencia a través de una narrativa ágil y entretenida.

¿Qué aporta Ángelo en el Bosque Mágico a la animación?

Uno de los elementos más destacados de la producción es su estilo visual. La película combina animación 3D con secuencias 2D dibujadas a mano, lo que le da un carácter distintivo y ha recibido elogios en distintos escenarios internacionales.

Los directores han señalado que su intención fue construir una obra sin miedo a utilizar recursos narrativos conocidos, siempre que estos contribuyeran a fortalecer la historia.

El filme llegará a Colombia doblado al español y está diseñado para disfrutarse en pantalla grande. Su propuesta va más allá del entretenimiento infantil: busca transmitir valores universales como la valentía y el cuidado de la naturaleza sin recurrir a moralejas explícitas.

Además, el estreno marca la oportunidad para que el público local acceda a una de las producciones animadas internacionales más comentadas del año.

