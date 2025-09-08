Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quiénes son Polo & Pan y por qué su música cautiva al mundo?

El dúo francés Polo & Pan se presentará en Bogotá con un show visual y sonoro el 31 de octubre en el Movistar Arena.

Polo & Pan
Polo & Pan en Bogotá, detalles de su concierto. Foto AFP

El próximo 31 de octubre, el Movistar Arena de Bogotá recibirá a Polo & Pan, el dúo francés que ha conquistado escenarios internacionales con una propuesta que mezcla house, influencias globales y una cuidada estética visual. El concierto, parte de su Americas Tour 2025, promete ser una de las citas destacadas del calendario musical en Colombia.

Integrado por Paul Armand-Delille (Polo) y Alexandre Grynszpan (Pan), el proyecto se ha consolidado como uno de los más originales de la escena electrónica, combinando ritmos bailables con atmósferas oníricas.

Con canciones como Canopée, Ani Kuni y Coeur Croisé, han logrado conectar con audiencias diversas, desde clubes en París hasta grandes festivales en América y Europa.

En Bogotá, el espectáculo coincidirá con la noche de Halloween, lo que añadirá un componente especial a una propuesta que, en lugar de recurrir al terror, apostará por un ambiente visual inspirado en la naturaleza y la fantasía.

¿Qué caracteriza la música y las canciones de Polo & Pan?

El estilo de Polo & Pan se define por su capacidad para integrar el house francés con sonidos provenientes de distintas culturas, creando composiciones que resultan tan bailables como sofisticadas. Sus producciones destacan por la riqueza instrumental, los arreglos melódicos y un tratamiento sonoro que remite a paisajes cinematográficos.

Polo & Pan
Polo & Pan visitarán Colombia. Foto AFP

En su repertorio, Canopée es un ejemplo de cómo logran evocar sensaciones tropicales con base electrónica, mientras que Ani Kuni rescata elementos tradicionales para adaptarlos a un formato contemporáneo. Coeur Croisé, por su parte, combina un ritmo constante con arreglos delicados, reforzando la conexión entre la pista de baile y la experiencia auditiva inmersiva.

Cada presentación del dúo se acompaña de visuales diseñados para complementar la música, con proyecciones, iluminación y elementos escenográficos que forman parte integral del espectáculo.

¿Qué es el Club Arena Pass y cómo incluye a Polo & Pan?

El concierto de Polo & Pan se enmarca en el Club Arena Pass, una iniciativa que ofrece a los seguidores de la música electrónica acceso a tres eventos internacionales en el Movistar Arena: Mathame el 12 de septiembre, Polo & Pan el 31 de octubre y Boris Brejcha el 5 de diciembre.

Este pase permite adquirir entradas con beneficios especiales y asegura la participación en las tres fechas, que convertirán el recinto en un punto de encuentro para la escena electrónica en Bogotá. La propuesta busca consolidar una comunidad que vive la música como una experiencia integral, combinando sonido, tecnología y montaje escénico de gran formato.

La visita de Polo & Pan se presenta así como una oportunidad para disfrutar en Colombia de una propuesta artística reconocida a nivel mundial, capaz de unir ritmo, estética y conexión con el público en un solo espectáculo.

