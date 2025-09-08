Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Loserville reunirá a Limp Bizkit en El Campín en un evento histórico

El festival Loserville llega a Bogotá con Limp Bizkit y un cartel de artistas internacionales de la música alternativa.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Loserville
Loserville reunirá a Limp Bizkit en El Campín. Imagen AFP

El próximo 5 de diciembre, el Estadio El Campín será escenario de una de las citas musicales más esperadas del año: Loserville, un festival que llega por primera vez a Colombia con un cartel que reúne a referentes internacionales de la música alternativa.

Encabezando el evento estará Limp Bizkit, banda pionera del nu metal con más de 40 millones de discos vendidos y una trayectoria que marcó la música de finales de los 90 y principios de los 2000. El festival no solo reunirá a seguidores de este grupo, sino también a amantes del rock, el punk y el rap, en una jornada que promete intensidad de principio a fin.

¿Qué canciones y artistas darán vida a Loserville 2025?

Limp Bizkit liderará el escenario con temas icónicos como Break Stuff, Nookie y My Way, canciones que han dejado huella en varias generaciones. Su regreso a Bogotá supone un acontecimiento para la escena alternativa latinoamericana y una oportunidad única para verlos en vivo en un formato de festival.

El cartel también contará con YUNGBLUD, artista británico que fusiona punk, pop y energía escénica en presentaciones de alto impacto. Desde Estados Unidos, 311 traerá su inconfundible mezcla de rock alternativo, reggae y funk, sumando clásicos como Amber y Down.

A este line-up se suma Ecca Vandal, con una propuesta que combina punk, rap y electrónica, así como Slay Squad, reconocidos por su potente fusión de hip-hop y metal. Cerrando la lista estará Riff Raff, rapero estadounidense conocido por su estilo llamativo y su puesta en escena extravagante.

¿Por qué Loserville es más que un concierto de Limp Bizkit?

Porque su concepto va más allá de la música en vivo. Loserville se presenta como un espacio donde la expresión emocional es parte central de la experiencia. El festival busca conectar con una audiencia que ve en la música un canal para liberar tensiones y reafirmar su identidad.

El formato de gran producción y los visuales inmersivos crearán un ambiente que combinará la fuerza del directo con elementos narrativos y estéticos que complementan cada actuación. En Bogotá, el evento servirá como punto de encuentro para públicos de distintas edades que comparten un mismo vínculo con la música alternativa.

El 5 de diciembre, El Campín no será solo un estadio: se transformará en el epicentro de un movimiento cultural que celebra la diversidad musical y la intensidad de los grandes espectáculos en vivo.

