Tito Nieves, una de las figuras más representativas de la salsa a nivel internacional, celebrará sus 50 años de carrera artística con un espectáculo exclusivo en el Movistar Arena de Bogotá. La presentación será el próximo 6 de diciembre y hará parte de su gira “Mi Último Tour”, un recorrido especial con el que conmemora cinco décadas de trayectoria musical.

Será la primera vez que el artista se presente en este importante escenario de la capital colombiana. El evento está organizado por Breakfast Live y Loud and Live, dos productoras que han gestionado grandes conciertos en América Latina y Estados Unidos.

El show promete una selección de sus temas más reconocidos, interpretados junto a una orquesta profesional, en una sola noche dedicada a su historia y a su conexión con el público colombiano.

Esta presentación es la única fecha confirmada en Colombia como parte de la gira actual del artista, lo que la convierte en una oportunidad única para sus seguidores en el país.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Tito Nieves en Colombia?

Tito Nieves es considerado uno de los exponentes más importantes del género salsa en el ámbito latinoamericano. Con una carrera que comenzó en los años 70, ha grabado más de 30 producciones musicales y ha sido reconocido con múltiples premios, incluyendo nominaciones al Latin Grammy y distinciones en los Premios Billboard y Lo Nuestro.

El artista ha sido apodado como “El Pavarotti de la Salsa” gracias a su potente voz y su capacidad interpretativa. Canciones como “Fabricando fantasías”, “Ya no queda nada”, “Sonámbulo” y “I Like It Like That” forman parte de su repertorio habitual y son ampliamente conocidas por el público.

En el concierto de Bogotá, los asistentes podrán disfrutar en vivo de estos clásicos, así como de otras canciones que han marcado distintas etapas de su carrera.

La llegada de Tito Nieves al Movistar Arena refuerza el papel de Bogotá como una de las ciudades latinoamericanas con mayor proyección para espectáculos internacionales del género tropical y la música latina en general.

¿Quiénes pueden asistir al evento de Tito Nieves en Bogotá?

El evento será apto para todas las edades y contará con diferentes localidades para facilitar el acceso a una mayor cantidad de asistentes. La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación, debido a la alta demanda esperada por tratarse de una única fecha en Colombia.

Se espera que el evento tenga una duración aproximada de dos horas y media, con apertura de puertas desde las 6:00 p. m. y el inicio del concierto programado para las 8:00 p. m. Será una oportunidad para ver en vivo a uno de los cantantes más influyentes del género, en un formato pensado especialmente para rendir homenaje a su legado.