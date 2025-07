Macarena García rinde homenaje a su abuela Anabel Gutiérrez en 'Chespirito'

La serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, no solo ha provocado nostalgia entre los fanáticos de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, sino que también ha destapado controversias.

Una de las más comentadas tiene como protagonista indirecta a Anabel Gutiérrez, una destacada actriz del cine mexicano, cuyo testimonio ha vuelto a circular gracias a su nieta, la joven actriz Macarena García.

Macarena, reconocida por su trabajo en producciones de alto nivel para productoras como Netflix y HBO, da vida a Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito, en su juventud.

Más allá del rol protagónico que representa en pantalla, su participación ha revivido una historia familiar marcada por el dolor y la injusticia, los tratos crueles que su abuela habría sufrido en el set de Chespirito, en especial por parte de Florinda Meza.

En una entrevista recuperada recientemente, Anabel Gutiérrez contó cómo vivió un ambiente hostil mientras formaba parte del elenco de la segunda etapa del programa en esa época.

Entre los que se destaca uno de los episodios más duros, tras una discusión, en la que se le advirtió que, si volvía a quejarse o a salir afectada del foro, sería despedida, e incluso narró un momento de humillación directa.

“Me llevó al camerino y me dijo que me iba a enseñar a actuar, porque lo mío era el cine, pero que para la televisión no servía”, dijo refiriéndose a Florinda Meza.