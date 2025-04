Laura González ya lleva varios días en La casa de los famosos Colombia 2025 y ha entablado diferentes conversaciones, así que hace poco charló con Yina Calderón.

Laura llegó después de dos meses al reality del Canal RCN, es decir, tiene conocimiento de situaciones como la condena de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, quien es amiga de Yina Calderón.

¿Qué le contó Yina Calderón a Laura González sobre Epa Colombia en La casa de los famosos?

En la mente de Yina está el imaginario de que su amiga Epa la está apoyando como nunca afuera de La casa de los famosos Colombia, pero lo cierto es que a la empresaria la metieron a la cárcel a los pocos días del estreno del reality. Entonces, desde su ingenuidad, Calderón le habló de Epa a Laura.

Yina le contó a Laura que se volvió amiga de Epa Colombia porque se parecen en muchas cosas, a la vez que destacó que la empresaria es chistosa.

"Me parece una mujer muy trabajadora y yo amo la gente trabajadora, las mujeres que emprenden y trabajan a mí me parece estupendo. Aparte de eso, esa mujer es amplia... también tiene que es muy buena con los empleados, es muy buena jefe", reveló Yina Calderón acerca de Epa Colombia.

Yina Calderón no sabe que Epa Colombia está en la cárcel.

Entretanto, son notorios los gestos de Laura González tratando de aparentar que no sabe de la realidad que está viviendo Epa Colombia. La nueva participante le quitó la mirada a Yina para no caer, hasta el punto en el que la escuchó y no habló.

¿Cómo Laura González escondió el tema de Epa Colombia en La casa de los famosos 2025?

De acuerdo con Yina, otros datos que dio de Epa es que con el nacimiento de su hija cambió mucho, aunque reconoció que cuando su amiga toma el celular es "explosiva".

Enseguida, Laura escondió y cambió el tema, ya que prefirió expresar que su círculo es diferente, puesto que reveló que conoce a su mejor amiga desde quinto de primaria y son polos completamente opuestos.

Finalmente, los internautas aplaudieron el poder de control de Laura al aguantar y disimular para no decir nada respecto a que Epa Colombia se encuentra en la cárcel.

