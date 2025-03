A medida que avanza la competencia en La casa de los famosos Colombia los participantes comienzan a definir sus nuevas estrategias, pues con los constantes cambios dentro del juego deben adaptarse de la forma más inteligente. Este sería el caso de Yina Calderón, quien desde hace varios días ha cambiado su actitud problemática no solo con Melissa Gate, sino también con otros participantes.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así se veían Laura González y Altafulla cuando eran pareja, ¿habrá segunda oportunidad?

¿Por qué Yina Calderón ya no se enfrenta a Melissa Gate en La casa de los famosos?

Luego de una nueva jornada de eliminación que se llevó a cabo el pasado domingo 29 marzo en La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón se mostró reflexiva frente a las cámaras de la afamada casa en donde además reveló la razón por la que ya no se enfrentaría a Melissa Gate o a otros participantes.

Artículos relacionados Ornella Sierra Ornella Sierra reveló el problema que viene enfrentando: "Me sentía diminuta"

Y es que según comentó la influenciadora, habría analizado su juego hasta llegar a la conclusión de que había momentos clave en el que se debía enfrentar a ciertos participantes y no necesariamente tendría que hacerlo constantemente. "Y no es que me esté ablandando, ni nada. No me estoy ablandando, solo que hay que pelear cuando toca pelear”, sentenció.

¿Cuál es la estrategia de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Además de esto, Yina Calderón también reveló su estrategia para continuar en el reality de la vida en vivo y avanzar hacia la final. Según mencionó, aunque ya no haría parte de las Chicas Fuego, continuaría informando tan y como lo hacia en ‘El bochinche’, sección que realizaba junto a Karina García y La Toxi Costeña.

"Yo quiero continuar sola mi camino, siendo agradecía por hasta donde llegué con las chicas, siendo agradecida porque son peladas que me acompañan, que me aconsejan... Pero yo me siento bien así, me siento cómoda, me siento libre".

Yina Calderón y Melissa Gate en el posicionamiento. (Foto Canal RCN).

Incluso Calderón mencionó que tenía algo importante que contar, pero que primero debía confirmar si era verídica esta información o no. “no se los quiero decir sin tener la prueba”, sentenció.