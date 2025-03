Yina Calderón se había mostrado distante y hasta molesta con el cantante Andrés Altafulla desde su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón le había confesado a sus amigas del grupo 'Fuego' que, la razón por la que se había mostrado incómoda con la llegada de Altafulla a la competencia era por unos comentarios de él en el pasado.

Según Yina Calderón, una amiga en común de ambos, le había advertido cuando ella estaba haciéndole campaña cuando Altafulla era candidato a La casa de los famosos Colombia.

Yina no deberías hacerle campaña a ese pelado, porque él estaba en una reunión con nosotros en Medellín y dijo que contigo nada que ver y habló de manera despectiva de ti.

Yina Calderón aseguró que esos comentarios la decepcionaron y que por eso, no se sentía bien al verlo dentro del reality del Canal RCN.

Yina Calderón aprovechó que estaba conversando con Altafulla y Karina García tras la gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia para aclarar ese malestar que tenía con él.

Yina le expuso lo del comentario de la persona en común que le advirtió sobre él. Yina le confesó que esa persona le dio a entender que él aseguró que solo era amigo de ella por conveniencia.

Mi amiga dijo qué hablaste con asco de mí, ¿ella para qué me tenía que decir eso?

Ante estas acusaciones, Altafulla se mostró sorprendido y le expresó a Yina que él no iba a explicarle nada porque él sabía que no le había fallado a su amistad.

Altafulla fue directo con Yina Calderón y le expresó que ella tenía que ser directa con él y decirle si iba a creer los chismes que le dijeron o la forma en que él se comportaba con ella desde antes.

Conmigo tienes que ser directa o me crees o no, porque yo no soy tibio.