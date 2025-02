La empresaria Yina Calderón confesó cuánto dinero gasta mensualmente y de dónde proviene sus mayores ingresos.

En conversación con Camilo Trujillo, la Jesuu y Karina García, la influenciadora Yina Calderón reveló que sus gastos mensualmente están alrededor de los 50 millones de pesos colombianos, agregando que sus mayores ingresos provienen de su empresa de fajas.

“Por eso me preocupo tanto por la empresa porque el día que la empresa me deje de dar plata ¿qué? ¿cómo llevas un nivel de vida que ya llevabas? Pero lo bueno mío es que he caído muchas veces y me crie en la pobreza entonces desde pequeña he sido muy comerciante y muy buena para los negocios y vuelvo y me paro”, dijo.