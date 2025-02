La influenciadora la Segura, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, opinó sobre Melissa Gate y los posicionamientos que han realizado los participantes de la segunda temporada.

La creadora de contenido activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, donde fue cuestionada sobre qué opinaba de la paisa y ella confesó ser fanática de la influenciadora.

La caleña también fue interrogada fue sobre los posicionamientos que han realizado los participantes en las jornadas de eliminación, donde la presentadora Carla Giraldo les hizo varios llamados de atención a los famosos al no realizar la actividad como corresponde.

Recordemos que, los posicionamientos se realizan a los participantes que están nominados y en riesgo de abandonar la competencia, donde los compañeros deben ponerse al frente y darles sus razones por las que consideran que debería ser eliminado o eliminada.

Muchos de ellos lo han hecho para elogiar al nominado, razón por la que la presentadora les pidió que hicieran la actividad correctamente.

Debido a dicho comportamiento, la Segura confesó que ella estaba bastante impaciente al verlos cuestionándose si los participantes no saben que están en un reality show y deben dar las razones contundentes y hacer un buen posicionamiento.

“Es una falta de respeto con el Jefe (…) yo no sé si ellos no entienden en qué formato y reality están o se hacen los locos. Nadie está diciendo que tiene que ser groseros o arbitrarios, no, pueden posicionarse con respeto y altura como lo hizo el Flaco Solórzano”, dijo.