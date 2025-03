La empresaria Yina Calderón y la influenciadora Melissa Gate se midieron al detector de mentiras del Jefe en el confesionario, donde respondieron preguntas elaboradas por los seguidores del programa.

El Jefe le preguntó si saber que Melissa estuvo fuerte en la votación del público la hizo bajar la guardia con ella, a lo que Yina destacó que no es así, pero el Jefe señaló que estaba mintiendo.

"No, yo no soy una persona conveniente si fuera así ya le hubiera buscado el lado y soy una persona suficientemente inteligente para saber cómo le llego a las personas, algo que hace que baje la guardia es que siento que hay gente más hipócrita, asolapada y morronga en esta casa, así que mi objetivo militar ya no es Melissa", dijo.