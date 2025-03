La empresaria Yina Calderón se pronunció sobre la polémica entre la influenciadora Karina García y la modelo Laura González en La casa de los famosos Colombia tras el ingreso de la exprotagonista al reality.

El creador de contenido la Liendra interrogó a Yina Calderón sobre la controversia entre ambas participantes donde ella habló al respecto.

Según indicó conoce a Laura González hace un buen tiempo, pero aclaró que no son amigas, a diferencia de Karina García, quien sí es su amiga.

"Kari es muy amiga del que fue, porque ya fue, ya no están juntos, hace años del que fue el marido de ella, pero Kari es pana de hace muchos años y un día cuando él ya no estaba con Laura invitó a Karina y a muchos amigos a Brasil, a un apartamento que él tiene, por eso la Laura dice que ella qué hacía en el apartamento de ella, pero no es un trío amoroso, es un malentendido ", explicó.