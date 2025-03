El tema de la visita de la hermana de Mateo Varela 'Peluche' en La casa de los famosos Colombia ha sido de los más relevantes durante esta semana, pues la joven fue contundente a través de las palabras dirigidas al participante del Canal RCN.

De acuerdo con Melissa, la hermana de Mateo, no preparó el discurso de lo que le expresó al deportista; se trató de su sentir y tenía claro lo que quería transmitirle. Pese a ello, fue notorio que la joven no le dedicó ni una sola palabra a Norma Nivia; de hecho, ni la miró y prácticamente la ignoró.

En ese sentido, Melissa estuvo como invitada en el matutino de Buen día, Colombia, allí le preguntaron por qué ignoró a Norma Nivia, pues la actriz comenzó una romance con su hermano en La casa de los famosos Colombia.

Según la familiar de Peluche, ella iba enfocada para hablar con el participante del reality de la vida en vivo y nadie más, además, justificó que el tiempo de la actividad de congelados es limitado y no quería desconcentrarse.

"Lo que pasa es que el tiempo es muy limitado, son tres minutos. Entonces, para mí lo más importante es mi hermano, por encima de cualquier otra persona que esté en la casa; entonces, yo no me quería desenfocar y prestarle toda la atención a él", respondió Melissa, la hermana de Mateo Varela.

A renglón seguido, la hermana de Peluche confesó que no tenía para Norma Nivia ninguna palabra, así que prefirió no mirarla.

Le preguntaron a Melissa sobre cómo ve la relación de su hermano con Norma Nivia. De acuerdo con la familiar de Peluche, le duele ver al famoso decaído porque él tiene mucho para mostrar, desde la creatividad y la alegría.

"Más que la relación, que es un tema personal, a mí me interesa es verlo feliz y no lo he visto últimamente, por eso fui a hacerle un llamado de atención para que él recuerde quién es", concluyó.