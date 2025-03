Salomón Villada Hoyos, mejor conocido en el mundo artístico como Feid, se ha apoderado de las tendencias luego de pronunciarse al respecto sobre los rumores de embarazo de su pareja, la cantante Karol G.

La pareja de cantantes Feid y Karol G mantuvieron en secreto su relación durante varios meses y siempre se han mantenido reservados con publicar fotos juntos o hablar en entrevistas sobre esta.

En los últimos meses y con la gira de Karol G por Colombia y el mundo, la pareja se dejó ver junta en estos eventos y sus muestras de amor cada vez eran más frecuentes.

Feid, recientemente en entrevista con el periodista Enrique Santos para su canal de YouTube, decidió hablar por primera vez sobre Karol G y responder a los rumores de si esperan o no bebé.

Al momento de hablar de Karol G, el antioqueño solo tuvo palabras de cariño y elogios para ella, asegurando que cada uno estaba para apoyar y cuidar del otro.

En medio de la entrevista el periodista le preguntó a Feid sobre sus deseos de ser papá y si sentía que estaba listo para ese momento en su vida.

Ante esta pregunta, el cantante paisa se mostró abierto a responder y aseguró que sí se sentía listo para esa etapa en su vida, sin embargo, aseguró que eso solo lo sabría cuando llegara su primer hijo.

Uno siempre dice que está ready o que no está ready, pero es cuando a uno le toque. O sea, si me toca, muy chimba, quisiera tener mucho tiempo para dedicarle.

Feid tras confirmar que está listo para ser papá dejó claro el tipo de crianza que quiere darle y es una en donde él esté presente la mayor parte del tiempo.

El cantante aseguró que sus padres fueron un gran apoyo en su vida y siempre le dieron todo su cariño y compañía, algo que le gustaría repetir con su futuro hijo.

En mi casa a mí me dedicaron mucho tiempo, me cuidaron, me acompañaron, siempre tuve apoyo de mis papás y hermana.