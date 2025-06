Las redes sociales siguen sorprendiéndonos, y no es para menos, pues en ellas descubrimos historias tan cautivantes como la de Kamila Rodrigues Cardoso, una joven de 21 años oriunda de Brasil, que decidió pasar de reina de belleza para convertirse en discípula de Dios.

La joven, hoy conocida como la hermana Eva, relató que perdió a su padre a los 9 años, y este golpe marcó un antes y un después en su vida. Profundamente afectada, decidió buscar consuelo y aceptación en el modelaje.

A pesar de que, gracias a su belleza natural, se hizo un nombre en esta industria -llegando a coronarse reina del Miss Continente Teen Sol Naciente para prepararse y participar en Miss Brasil - Kamila sintió que eso no llenaba por completo su alma.

Durante mi época como modelo, pensé que había encontrado mi vocación. Pero a los 9 años perdí a mi padre, y en la adolescencia, me di cuenta de que ya no lo tendría. Así que empecé a sufrir depresión y ansiedad, y empecé a pensar que ser modelo ya no me llenaba el corazón", contó en una entrevista para el programa brasileño 'The Noite'.