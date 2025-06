La creadora de contenido digital Luisa Fernanda W compartió con sus cientos de seguidores una serie de consejos para superar una ruptura amorosa. Sus recomendaciones, basadas en su propia experiencia, generaron debate en redes sociales.

Haciendo uso de sus redes sociales Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con un inesperado video en el que reveló detalles personales sobre cómo aprendió a no perderse tras una ruptura amorosa.

La reconocida creadora de contenido reveló diversos consejos que la han ayudado a lo largo de su vida en este tipo de procesos que puede llegar a ser doloroso para muchas personas.

Según comentó Luisa, una de las formas más eficaces para superar a una expareja es sentir la llamada ‘tusa’ y todo lo que viene con ella. Sin embargo, recalcó que es importante que las personas no se queden solo ahí.

"siempre pongo mi felicidad primero, y ojo, no desde el ego, sino desde el amor propio. Me arreglo para mí, no estoy pendiente de qué hace o deja de hacer mi ex"