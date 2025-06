La influenciadora Melissa Gate reveló por qué ha estado ausente de las redes sociales luego de la final de La casa de los famosos Colombia, cuya segunda temporada la ganó el cantante Altafulla tras haber obtenido la mayor votación por parte del público al obtener un 51%.

La creadora de contenido obtuvo un poco más de 44% de la votación logrando quedar con la segunda votación más alta, seguida por Emiro Navarro y la Toxi Costeña.

Luego de dicho resultado, la paisa tuvo que estar en gira de medios junto a los finalistas en varios medios de comunicación para hablar sobre su experiencia en el reality.

Luego de terminar sus compromisos con la producción y el Canal RCN sobre su participación en La casa de los famosos Colombia la influenciadora no ha estado muy activa en sus redes sociales, por lo que, sus fieles fanáticos la han llenado de mensajes para que pueda informarlos sobre su vida luego de la competencia.

Debido a esto, ella decidió reportarse a través de sus historias en una de sus cuestas de Instagram, donde suma más de 900 mil seguidores.

Melissa aprovechó para destacar que se estaba tomando un momento para ella luego de tantos días de trabajo en La casa de los famosos Colombia, por lo que, estaba descansado para retomar con sus proyectos con la mayor energía.

"Espero que me entiendan yo también necesito mi espacio, yo quiero descansar, estuve trabajando 24/7 por 136 días, entonces me quiero tomar un respiro. Hay muchas cosas que dicen de mí en redes sociales que no son ciertas, pero sigan hablando. Yo estoy acá feliz", señaló.