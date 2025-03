La empresaria, modelo y exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele 2017 Laura González, conocida como Laura G, es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia y quien tendría un conflicto externo con la influenciadora Karina García.

Laura González reveló hace algunas semanas en entrevista en RCN Radio que su compromiso se rompió por culpa de la creadora de contenido, quien se habría metido en su relación.

Según reveló, ella sostenía un romance con un hombre, a quien conoció en Barranquilla y con quien se fue a vivir a Brasil por cuestiones labores.

Detalló que en un viaje que ella hizo a Colombia por su emprendimiento descubrió que Karina García estaba en su casa tras unas fotos que ella misma subió a su Instagram y eso provocó su ruptura.

"No alcancé a llegar al altar, me separé antes de... Mi relación se quebró por una persona que ahorita está en La casa de los famosos Colombia, es pelinegra, bajita, cul**, paisa, el nombre empieza por K y el apellido termina en A (...) yo con ella nunca me he visto en persona, nunca nos hemos cruzado, pero ella sí sabe perfectamente quién soy yo", aseguró.