Yina Calderón alimenta rumor: ¿a Melissa le gusta Sebastián?

Yina Calderón volvió a encender la polémica en La casa de los famosos con un comentario que ha desatado todo tipo de especulaciones tanto en el interior de la afamada casa como en las redes sociales. ¿Melissa siente algo por Sebastián? Su insinuación ha generado revuelo dentro y fuera del reality, y ahora todos están atentos a lo que pueda pasar.

Durante una conversación con La Abuela, Yina Calderón expresó sus sospechas de que a Melissa Gate le estaría empezando a gustar Sebastián Arias. Según ella, desde que el joven modelo ingresó al afamado reality, la influenciadora ha cambiado su actitud y ha dejado atrás las constantes discusiones que antes protagonizaban.

Además, Yina señaló que Melissa ha comenzado a arreglarse más, como si quisiera verse siempre bien ante los ojos de Sebastián. Incluso, afirmó que cada vez que se cruzan en los pasillos de la casa, ella le sonríe con más frecuencia.

Yina también insinuó que era un alivio que Sebastián hubiera dejado claro desde el principio que tenía novia fuera del reality. "El chino en donde hubiera venido soltero, le cuento un cuento. Menos mal que dijo que tenía novia", agregó.

Vale la pena destacar que días atrás, Melissa Gate aclaró que a ella no le interesaba Sebastián Arias, y que, por el contrario sí estaba interesada en alguien más, pero no podía decir su nombre.

"Me están involucrando con el nuevo. A mí ese tipo de confiancitas no me gustan. Ese señor ni siquiera me gusta, o sea, X, cero que me importe", manifestó en aquella ocasión.