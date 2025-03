Las influenciadoras Melissa Gate y Karina García protagonizaron una discusión en La casa de los famosos Colombia por Yina Calderón.

La empresaria Yina Calderón ingresó al cuarto Agua a saludar a su amiga Karina García sin que estuviera Melissa Gate en el cuarto.

Una vez Melissa entró Yina Calderón le llamó la atención tras el comentario que hizo en la gala donde sugirió que ella y sus amigas no querían a Karina García luego de la Toxi Costeña salvar a Lady Tabares y no a ella.

Yina Calderón le resaltó que el problema es entre ellas dos y que dejara en paz a sus amigas.

Debido a esa situación, Melissa Gate le pidió a Karina García que no llevara Yina Calderón al cuarto Agua.

"Karina te voy a pedir un favor, trata de que tus amigas que me odian no vengan a este cuarto para evitar problemas. Hagan sus reuniones o cosas allá. Demalas Karina, evitar los problemas, si vos sabes que hay una persona a la que yo no le caigo bien y la traes al cuarto, terrible me parece", le dijo Melissa.

Tras sus palabras, Karina García le pidió respeto a Melissa y le indicó que ella no puede controlar ni las acciones ni las palabras de los demás.

"Ellas me vinieron a saludar, no me la montes a mí y háblame pasito porfa que tú sabes que yo siempre te he respetado, yo no tengo la culpa. No me grites que tú sabes que yo con vos nunca me meto (...) Yo voy a impedir que entre, la casa es de todos", agregó.