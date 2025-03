El influenciador la Liendra reaccionó tras la nominación que realizó la Toxi Costeña en contra del creador de contenido en La casa de los famosos Colombia.

La cantante contestó el teléfono este viernes 14 de marzo, donde logró el beneficio de intercambiar a un nominado por alguien que no lo estuviera.

Tras conocer su poder, la artista decidió sacar de la placa a la actriz Lady Tabares y enviar al influenciador la Liendra, debido a las diferencias que han tenido en los últimos días.

Luego de la nominación de la cantante, el creador de contenido comentó con sus compañeros 'los lavaplatos' que sus intenciones de aliarse con las 'chicas fuego' quedaron anuladas.

Asimismo, se mostró modelo con el influenciador Emiro Navarro, quien le llamó la atención por su comentario tras la nominación, a lo que él dijo que el joven debió alentarlo y no reprocharle su reacción.

También destacó que le dio rabia es que quería llegar a los dos meses invicto sin haber estado nominado.

Además, continuó haciendo campaña en cámara y les pidió a su novia Dani Duke y sus amigos la Segura y Mateo Carvajal para que le ayuden promocionando la votación hacia él.

Por su parte, la Toxi Costeña opinó sobre la reacción que tuvo la Liendra asegurando que no estaba arrepentida de su decisión.

"Me puedo ir el otro fin de semana y me voy contenta porque a mí él no me va a humillar, él piensa que yo soy menos que él, ahora le demuestro que somos iguales, no me importa", agregó.