Luisa Fernanda W se pronunció sobre las indirectas en redes, ¿pulla para Yina Calderón?

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló qué opina y qué hace sobre las indirectas que lanzan en redes sociales para que no afecte su salud mental.

La creadora de contenido activó a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, la herramienta de preguntas, donde fue cuestionada por una seguidora al respecto.

Esta le mencionó que había una mujer que la estaba atormentando en redes sociales con indirectas, a lo que ella opinó sobre el tema y le dio algunos consejos que suele aplicar cuando eso le sucede.

"Que hablen. Cuando alguien vive mandando indirectas, el problema no eres tú, es lo que esa persona no ha resuelto en su vida. su consejo es que no le dé el lujo que le quiten su paz, asegurando que no todo lo que se lanza se recoge e ignorar también es una forma de poder", escribió.