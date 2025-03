El influenciador y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Alfredo Redes reveló a sus seguidores cómo descubrió la supuesta infidelidad por parte de su expareja y madre de su hijo, aceptando que él le falló muchas veces al inicio de su romance.

En una transmisión en vivo en Kick, donde el creador de contenido busca incursionar, realizó su primera publicación, donde habló sobre su polémica ruptura con Yulieth Almairo.

Según confesó, una vez salió del reality se dio cuenta que la mujer le habría quitado una gran suma de dinero, además de enterarse que estaba saliendo con otra persona.

El influenciador contó que ya no quería nada con ella, pero estaba presentando varios inconvenientes con la influenciadora, tanto que le lloró a su mejor amiga mencionándole que no sabía cómo quitársela de encima, por lo que, su amiga le destacó que le iba a conseguir todas las pruebas mostrándole que ella lo estuvo engañando.

Una vez las consiguió, él se las ingenió para descubrirlos y que ella no lo molestara más asegurándole que iba a revelar muchas cosas de él.

Indicó que sabía que era un hombre que manejaba una aplicación de transporte y tras ciertas sospechas logró verlos salir juntos de un centro comercial y perseguirlos.

"Yo no fui un santo, pero tampoco fui la persona que ella plasmó en las redes sociales (...) yo dije, no voy a pele*r, ni le voy a hacer daño a ninguno de los dos porque no me voy a dañar mi vida, que me costó tanto salir del barrio. Yo me bajo de la camioneta, yo los bloqueé, les parto el retrovisor y él desbloquea, abro la puerta, estoy grabando y le digo 'no te preocupes no vengo a pel*ar, solo quiero tener evidencia para que me dejes tranquilo'", contó.