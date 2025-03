Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia en el mundo de las redes sociales, ha sido tema de conversación en el último tiempo por todo el proceso legal que ha tenido que vivir dentro de la cárcel El Buen Pastor.

La creadora de contenido ha estado abierta a conversar con diferentes medios de comunicación y creadores de contenido desde la cárcel.

Allí ha podido expresarse y contar detalles de cómo ha afrontado su proceso de estar privada de su libertad y alejada de su pareja e hija.

Epa Colombia recientemente contó en el pódcast 'Más allá del silencio' cómo han sido sus días en la cárcel, en donde asegura ha tenido días buenos y otros malos.

Dentro de la conversación salió a flote cómo había sido su ingreso a la cárcel y el hecho de tener que usar un uniforme de reclusa.

Frente a esto, Epa Colombia, aseguró con su característico humor que el uniforme le parecía hasta bonito y que precisamente, algunas reclusas le habían colocado el apodo de "School Epa Colombia".

“El uniforme bien, me parece lindo. Me gusta. Me dicen ‘School Epa Colombia’ aquí adentro”