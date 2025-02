Yaya se disculpa con Colombia por reacción tras nominación

La gala del pasado jueves 27 de febrero en La casa de los famosos Colombia estuvo llena de emociones inesperadas. Durante el evento, se reveló que Melissa tenía el poder de sacar a un famoso de la placa de nominación y reemplazarlo con alguien que no estuviera en riesgo de eliminación. Decidió salvar a Emiro y, en su lugar, nominó a Yaya Muñoz, quien reaccionó de manera negativa y alterada. Debido a esto, Muñoz posteriormente decidió disculparse con los colombianos.

Luego de protagonizar un fuerte momento en La casa de los famosos Colombia, en el que enfrentó a Melissa Gate por haberla nominado, Yaya Muñoz decidió disculparse públicamente con los colombianos. Frente a las cámaras del reality, reconoció que su reacción no fue la mejor y que no era la imagen que quería proyectar ante los televidentes.

"Colombia, les pido disculpas si me alteré. La verdad, no es lo que yo quiero ser. Creo que soy una mujer con muchas cualidades por las que puedo destacar, pero no por esto", expresó con sinceridad.