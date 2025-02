Yaya insinuó que Melissa la nominó, porque le gusta José

La casa de los famosos Colombia comienza a tornarse cada vez más tensa. Con la incorporación del teléfono rojo y los beneficios o castigos que este puede traer, los participantes están en constante expectativa. En esta ocasión, fue Melissa Gate quien logró contestar la llamada de ‘El Jefe’ y obtuvo como beneficio el poder de salvar a alguien de la placa e incorporar a otro en su lugar. Así, decidió salvar a Emiro y dejó en riesgo a Yaya. Tras esto, Yaya insinuó que la decisión de Melissa se debió a su interés en dejarle el camino libre para conquistar a José Rodríguez, su pareja.

¿Por celos? Yaya sospecha que Melissa la nominó por José en La casa de los famosos

Tras la gala del jueves 27 de febrero, Yaya Muñoz aprovechó las cámaras de La casa de los famosos Colombia para compartir con los televidentes sus sospechas sobre la nominación de Melissa Gate. Según la influenciadora, una de las razones detrás de esta decisión podría estar relacionada con José Rodríguez, pues se dice que Gate estaría interesada en él y habría querido despejar el camino.

“Eso es lo que se comenta en la casa, pero no me consta. Que a ella le gusta José, dicen. ¿Y qué culpa tengo yo, querida? ¿Qué culpa tengo de que sea a mí a quien él prefiere?”, expresó Yaya.

Además, confesó que las palabras de Melissa durante la nominación le dolieron. “Decirme eso frente a todo el público me afectó. Fue cero empática. No tenía por qué hablar mal de mí si yo siempre he sido buena con ella”, afirmó.

Este giro en la competencia ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa. ¿Crees que Yaya tiene razón en sus sospechas o hay otra razón detrás de la nominación?

Yaya aprovechó la ocasión para pedirle a sus seguidores que no la dejaran sola en el proceso de eliminación, ya que desea continuar en la competencia.

“Mi team Yaya, vamos a estar activos desde el viernes. A todas las personas que me apoyan, vamos a revivir esos momentos para seguir aquí en La casa de los famosos. Yo sé que ustedes dijeron apoyarme en mis buenas y malas decisiones”.