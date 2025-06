Durante el primer reto creativo de MasterChef Celebrity las participantes Yesenia y Valeria se llevaron el delantal negro luego de cometer un error en su preparación.

El reto fue planteado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes indicaron a los participantes que debían cocinar una preparación cuyo ingrediente principal fuera la pechuga de pollo.

La competencia incluyó una condición adicional, pues los concursantes debían cocinar en parejas, unidos mediante una filipina doble. El participante que estuviera al frente era el único autorizado para manipular los ingredientes y utensilios, mientras que el otro solo podía asistir solo hablando y probando. La elección de las parejas fue libre y se realizó entre las misma celebridades.

Tras la deliberación, los chefs anunciaron que el plato de René Higuita y Raúl Ocampo era el ganador del reto, otorgándoles el pin de inmunidad.

Sin embargo, quienes perdieron el reto y se llevaron el delantal negro fueron Yesenia y Valeria luego de que decidieran presentar una arepa con pollo desmechado.

Aunque todo parecía estar bien, el chef Jorge Rausch volteó la arepa y esta estaba quemada por debajo, algo que los jurados no dejaron pasar.

"A mí no me duele ese delantal negro porque yo me siento muy orgullosa de mi plato", señaló Yesenia ante su derrota.