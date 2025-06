La empresaria Yina Calderón aclaró los rumores de que habría desistido de su enfrentamiento en el ring de boxeo contra la influenciadora Andrea Valdiri en evento de Westcol.

Ambas creadoras de contenido aceptaron la invitación del streaming Westcol a su evento 'Stream Fighters 4', donde varios influenciadores se enfrentarán en el ring de boxeo a nivel profesional.

Las dos famosas arreglarán sus diferencias de años a través de este deporte, cuyo enfrentamiento se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, cuya boletería está abierta al público.

La empresaria aclaró las especulaciones que han surgido sobre que habría desistido de su enfrentamiento con la barranquillera.

"Yo soy parada, yo me paro en la raya, yo soy más chiquitica, más flaquita, pero no me importa, yo soy un gallo de pel*a, yo soy calle, ahorita empiezo mi entrenamiento, pero yo no necesito estar tanto como esa otra", expresó.