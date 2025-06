La influenciadora Melissa Gate y exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló de su nueva faceta como cantante tras salir del reality en el que quedó de segunda luego de ser superada en votación por el artista Altafulla, quien obtuvo el 51%.

La creadora de contenido se ha convertido en tendencia en redes sociales, no solo por su participación en La casa de los famosos Colombia, sino con su canción 'Reales', la cual realizó junto a Maysan, que suma miles de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Gracias a la acogida que ha tenido esta canción, la paisa reveló en entrevista con Tenay Rodríguez que ser cantante ha sido un sueño que tenía hace un buen tiempo y que ahora ve que lo puede hacer realidad.

La creadora de contenido fue interrogada sobre si tendrá colaboraciones musicales con artistas reconocidos, a lo que ella señaló que podría haber una con un artista de "pelo azul".

"Me han dicho que por ahí hay un pelito azul que de pronto se le puede medir, yo no sé, yo me consideraría bendecida. Chévere hacer algo, yo estoy dispuesta, talento hay, eso es indiscutible", expresó.