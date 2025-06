La creadora de contenido Luisa Fernanda W compartió una reflexión en sus redes sociales sobre algunos errores que cometió en el pasado y que, según afirmó, no volverá a repetir.

¿Qué errores cometió Luisa Fernanda W en el pasado?

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, la influenciadora se refirió a aprendizajes que ha adquirido con el paso del tiempo y que hoy le permiten tomar decisiones con mayor claridad y conciencia.

Entre los puntos mencionados, Luisa señaló que uno de sus principales errores fue tratar de encajar constantemente. Explicó que, en un momento de su vida, permitió ser moldeada por temor a no agradar o no ser aceptada, y por querer ser suficiente para personas que no tenían claridad sobre lo que deseaban.

Actualmente, aseguró que prefiere priorizar la tranquilidad personal y mostrarse tal como es, aunque eso implique no encajar.

Otro aspecto que destacó fue haber tomado decisiones desde el miedo; indicó que en el pasado aceptó relaciones por temor a la soledad o trabajos por miedo a no recibir otras oportunidades. En su opinión, este tipo de decisiones llevaron a vivir experiencias que no se alineaban con su verdadera identidad.

También hizo referencia a la importancia de la salud mental. Luisa recordó que en una etapa de su vida asumió el rol de “súper mujer”, creyendo que podía con todo, sin embargo, llegó un momento en que tanto su cuerpo como su mente le exigieron un alto. A partir de esa experiencia, resaltó que el amor propio y el cuidado personal son fundamentales para evitar el desgaste.

Otro error que identificó fue compararse con otras personas. Según explicó, cada individuo tiene su propio proceso y momento, por lo que compararse solo genera frustración innecesaria.

¿Qué consejo ofreció Luisa Fernanda W para quienes tienen menos de 30 años?

La influenciadora mencionó la presión de creer que a los 30 años debía tener todo resuelto. En su mensaje, aclaró que muchas personas aún están en proceso de construcción personal, y que esto no representa un fallo, sino una parte natural del crecimiento.

Luisa Fernanda W se dirigió a quienes están en sus 20 años, señalando que es normal cometer errores en esta etapa. Invitó a no tener miedo de soltar lo que no resuena y a confiar en el proceso de autodescubrimiento. Concluyó afirmando que nunca es tarde para reinventarse y que cada persona tiene el poder de tomar el control de su vida.