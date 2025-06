Yina Calderón y Yeferson Cossio se han apoderado de las tendencias en los últimos días luego de un inesperado encuentro en los premios Ícono en Medellín.

¿Cómo fue el encuentro de Yeferson Cossio y Yina Calderón?

Lo inesperado pasó en la gala de los premios Ícono en Medellín en donde se reunieron varias celebridades, influenciadores y artistas.

En medio de este evento, Yina Calderón y Yeferson cosio protagonizaron un curioso momento al encontrarse por primera vez en persona y sentarse a hablar para arreglar sus diferencias.

Yina Calderón se acercó a la mesa en la que estaba Yeferson Cossio y sus familiares para saludarse en persona y esto lo aprovecharon para conversar de algunas polémicas que tuvieron en los últimos meses.

Yeferson Cossio y Yina Calderón limaron sus asperezas. (Foto Canal RCN).

¿Qué opina Yina Calderón de Yeferson Cossio tras conocerlo?

Yeferson Cossio compartió un video en sus redes sociales en donde les preguntó a sus seguidores si en realidad él se parecía con Yina Calderón.

Dígame la verdad si nos parecemos

Yina Calderón reposteó esta historia para expresar lo que pensaba del influenciador antioqueño tras conocerlo en persona y aclarar sus diferencias.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que se había llevado una sorpresa al conocer a Cossio en persona, por lo que les admitió a sus seguidores que era una buena persona.

Muchos de ustedes tenían razón, qué linda persona.

¿Cuál fue la polémica de Yina Calderón y Yeferson Cossio?

Cuando Yina Calderón estuvo en La casa de los famosos Colombia, la influenciadora se cortó el cabello con ayuda de Melissa Gate.

La influenciadora decidió hacerse un cambio radical al cortarse varios centímetros de su cabello, quedándose con un estilo corto y moderno.

El nuevo look de Yina Calderón empezó a ser comparado con el look de Yeferson Cossio, una comparación que molestó al influenciador paisa, quien aseguró que no quería que lo compararan con la DJ, dejando comentarios despectivos.